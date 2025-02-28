恢復7天假？ 民調過半贊成 最想休的國定假日是這天

國民黨主席朱立倫（右二）27日在智庫舉行恢復國定假日民調發布會指出，有57.7％支持還給勞工七天假。(記者潘俊宏／攝影)

國民黨 將紀念日及節日實施條例草案列為本會期優先法案，盼盡還給勞工 「七天假」，藍營智庫國家政策研究基金會昨發布民調 ，有五成六民眾支持恢復七天國定假日；行政院表示，政府對於公開理性討論都會予以尊重，也抱持正面態度。

本報系聯合報報導，國政基金會董事長、國民黨主席朱立倫表示，勞工朋友都說台灣是血汗台灣，在OECD國家中，除了新加坡，台灣工時最長，因此「公共假期」應該有多少天，是一個重要的課題。

朱立倫說，若比較幾個東亞國家公共假期的日數，日本16天，南韓15天，香港17天，中國大陸13天，台灣12天，台灣最低。朱認為，這跟「一例一休」的修法過程有關，所以勞工朋友才一直主張還假於民，國民黨不能忽視。

國政基金會內政法制組召集人高思博說，勞工放假日的變動與刪除，歷史很長，研究後發現，其中一個重要的問題是法定假日並沒有法制化，只是透過行政命令調整，難免引起爭議，他主張應法制化，並強調可遵循兩個重要的標準「假期本身的意義」及「社會關聯性」，進行是否訂為國定假日的依據。

行政院發言人李慧芝指出，行政院長卓榮泰日前已說明，目前國定假日一年大概是115天至116天，符合過去立院附帶決議。

另據台北中國時報報導，民調顯示，有57.7％支持還給勞工七天假，19.3％不支持；勞動節全民放假，有66.3％支持，27.3％不支持。在民眾想放假的國定假日中，教師節有64.3％支持，27.5％不支持；台灣光復節有64.1％支持，24％不支持；人氣最高的是行憲紀念日，有65.4％支持，27.2％不支持，可能與國人想在聖誕節當天放假有關。