我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

2024經濟學人「民主指數」 台灣排第12為亞洲之首

中央社／倫敦27日專電

經濟學人資訊社（EIU）27日發布2024民主指數（Democracy Index），在全球167個國家地區中，台灣排名第12，居亞洲之冠。台灣也符合EIU定義的「完全民主」。台灣上一次全球排名為第10名。

EIU自2006年起，每年發布民主指數，以10分為滿分。台灣此次總得分為8.78，較上一年度的8.92下滑。台灣在2022年度的總得分是8.99。

EIU的評分指標有5大類，包括選舉過程和多元性（electoral process and pluralism）、政府運作（functioning of government）、政治參與（political participation）、政治文化（political culture）、公民自由（civil liberties）。

台灣在「選舉過程和多元性」得到滿分10，在「政府運作」得到8.57，在「政治參與」得到7.78，在「政治文化」得到8.13，在「公民自由」得到9.41。

EIU將167個國家地區按總得分區分為「完全民主」（full democracy）、「部分民主」（flawed democracy）、「混合政權」（hybrid regime），以及「威權政權」（authoritarian regime）等4大類。台灣為「完全民主」。

期刊「經濟學人」（The Economist）發布分析文章指出，2024民主指數呈現全球民主倒退，整體情況達2006年以來最糟。

民主指數全球平均得分在2024年為5.17，較2023年度的全球平均得分5.23更低，並創EIU自2006年開始發布民主指數以來新低點。

根據分析，全球僅6.6%人口生活在「完全民主」，較10年前的12.5%幾乎砍半。此外，全球每5人之中，就有2人是生活在「威權政權」。

「經濟學人」提到，儘管2024年是全球大選年、有超過70個國家地區舉行選舉，部分選舉卻堪稱是鬧劇。

「經濟學人」舉例，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）透過又一場「假選舉」獲得第5個總統任期，而在2024民主指數，俄羅斯的總得分為2.03，屬「威權政權」，在全球排名第150。

飽受戰亂之苦、實施戰時戒嚴的烏克蘭總得分則為4.9，全球排名第92，屬「混合政權」。

另一方面，儘管民主指數全球排名前10的國家有9個位於歐洲，歐洲也有明顯的民主倒退現象。

「經濟學人」舉例，法國從「完全民主」被降級為「部分民主」。分析指出，這主要反映民眾對政府的信心下降；總統馬克宏（Emmanuel Macron）去年6月提前選舉，卻未能讓任何一個政黨或政黨聯盟取得議會多數，且一年就歷經4位總理更替。

在亞洲，韓國總統尹錫悅去年12月突然宣布實施戒嚴，同樣讓南韓從「完全民主」下滑至「部分民主」。南韓得分7.75，排名第32名。

此外，中國得分2.11，全球排名第145，屬「威權政權」。

美國則依然是「部分民主」。不過，「經濟學人」認為，隨著總統川普（Donald Trump）上任，美國民主今年恐面臨更大考驗。

根據2024民主指數，挪威連續第16年蟬聯全球最民主國家，總得分為9.81。在挪威之後，總得分最高的依序是紐西蘭和瑞典。阿富汗則是自2021年起，持續是排名最低的國家。

俄羅斯 戒嚴 南韓

上一則

父親告別式前夕 柯文哲聲請解除禁見

下一則

黑白集／新竹棒球場黑幕 智堅祕寶 前瞻一隅

延伸閱讀

尹錫悅彈劾案終審 韓法院3月中宣判是否免職

尹錫悅彈劾案終審 韓法院3月中宣判是否免職
尹錫悅不認叛亂罪 反對黨：若戒嚴成功無數人將喪命

尹錫悅不認叛亂罪 反對黨：若戒嚴成功無數人將喪命
Dreams挪威導演勇奪金熊獎 中國導演霍猛獲銀熊獎

Dreams挪威導演勇奪金熊獎 中國導演霍猛獲銀熊獎
挪威導演柏林影展出頭天 打敗19國強敵首奪金熊獎

挪威導演柏林影展出頭天 打敗19國強敵首奪金熊獎

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
沈春華把人生智慧集結成書。(圖/天下文化提供)

沈春華帥兒子現身 曝主播媽每天回家「堅持做這些事」

2025-02-23 02:50
犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
台灣一名數學老師長期性侵國中女學生，示意圖。（本報資料照片）

「讓你體會自慰快感」 台師假借按摩性侵多名女學生

2025-02-21 01:40
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？