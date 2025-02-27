急診壅塞 林靜儀被爆春酒嗨唱 藍：醫護情何以堪？

國政基金會副執行長凌濤指出，2月19日晚上在漢來大飯店舉行的製藥公會春酒，正當醫護忙到身心俱疲時，衛福部次長林靜儀不僅以貴賓身分致詞，竟還留下來與鍾佳濱立委熱情嗨唱。(取材自凌濤臉書)

全台醫院急診壅塞困境未解，國政基金會副執行長凌濤昨秀出照片，指衛福部次長林靜儀19日出席製藥公會春酒時熱情嗨唱。國民黨主席朱立倫批評，急診問題嚴重，民進黨 仍將重點放在拚政治、搞大罷免。林靜儀回應「做這樣的操作，覺得很沒有意思」。

凌濤指出，接到基層醫護投訴，2月19日晚間漢來大飯店舉行製藥公會春酒，正當醫護忙到身心俱疲時，林靜儀以貴賓身分致詞，還留下來與民進黨立委鍾佳濱在台上熱情嗨唱。

凌濤說，上級長官出席致詞無可厚非，公會辦聯合春酒也沒有問題，但林靜儀致詞後留下來嗨唱，難道連表面功夫都懶得演了？醫護在水深火熱，次長卻在吃喝玩樂，看在急診醫護眼裡，情何以堪？

此外，行政院政務委員陳時中 也出席這場活動，讓人不禁想問林靜儀不想辦法補救陳時中留下的醫療爛攤子，反而跟著嗨唱，徹底染上陳的惡習，台灣醫療環境亟待改善，但這些人心思早已不在人民身上。

「議員做這樣的操作，覺得很沒有意思。」林靜儀說，議員不是不知道衛福部業務的複雜度，她督導醫事司、健保 署、食藥署，從農曆年前至今，持續針對各項醫療業務進行因應與準備，有時參加活動後，繼續回到辦公室批公文，出席藥界春酒不到1小時。

這次事件應與林靜儀日前在社群平台發言有關，林靜儀說，「在用詞方面，一定虛心檢討、深刻檢討」，「這件事情，我一定會處理，這是我必須道歉的。」

她表示，如果出席這場活動，被片段式解讀「好像只做這件事，就覺得是很故意的。」因這活動是由四大藥界公會舉辦，如果為了抹黑，而去攻擊公會，這樣就沒有意思了。

林靜儀說，民意代表、政府官員常參加很多活動，這是工作的一部分，這次參與藥界春酒活動，主要是政府推動多項藥品韌性政策，且輸液短缺時，藥界十分幫忙，特地到場表達感謝，並說明衛福部藥品政策等，至於上台唱歌，則是現場人員請她做些互動，而盡力配合。