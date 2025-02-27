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金管會前副主委「搖弟弟」傳下體照 駐菲前代表襲胸女祕書

記者林孟潔／台北27日電
前駐菲代表徐佩勇。(本報資料照片)
前駐菲代表徐佩勇。(本報資料照片)

台灣政壇鹹濕風波頻傳，前金管會副主委、台新投信董事長鄭貞茂被控和人妻發生婚外情，兩人互傳生殖器照片，他還傳「下回再搖弟弟給你看」等訊息給對方，台北地方法院判鄭應賠償人妻丈夫25萬元(台幣，下同，約7628美元)；駐菲律賓代表處前代表徐佩勇多次性騷擾菲籍女祕書，動手摸臀部。監察院通過彈劾移送，懲戒法院昨判決徐撤職，停止任用3年，併罰款50萬元。

鄭貞茂曾任金管會、國發會副主委，也擔任過陽明海運董事長，曾是花旗銀行首位台籍首席經濟學家，去年9月接任台新投信董事長。

人夫提告主張，鄭貞茂2024年起和妻子互傳親暱示愛訊息及生殖器照片，一同出遊且拍攝親密合照，並發生多次性行為，破壞他婚姻及家庭圓滿，侵害配偶權，請求鄭賠償650萬元。

北院指出，根據鄭貞茂和人妻間的對話紀錄，女方曾說「今天也是很愛你」、「親我」，鄭貞茂也向人妻表示「睡前先親一下」、「我最愛你」；女方說「頂住我麻（勾住脖子）」，鄭也回應「慾火燃燒」、「我們就是色色的情侶」。另外，鄭貞茂曾傳下半身勃起照給人妻，並說「下回再搖弟弟給你看（晚安貼圖）」。

判決指出，鄭貞茂和人妻已逾越一般普通朋友交往分際，雖然兩人對話還包括「像冰棒一樣硬」、「快來吸我弟弟」等，但無從證明兩人有發生性行為。法院認為，鄭貞茂確實侵害人夫配偶權且情節重大，審酌後判鄭應賠償25萬元。

另外，駐菲律賓代表處前代表徐佩勇2022年12月至2023年3月間多次性騷擾女祕書，包括見女方在辦公室加班，詢問是否有穿內衣，還說「因為你的胸部很美麗，讓我感到非常興奮」。

徐佩勇也要求看女祕書的胸部，「讓我再看看妳的胸部」，動手摸肚子建議女方多運動，情人節時在會客室送女祕書1000披索當禮物時，伸手碰觸臀部，並多次以女祕書身上有「頭皮屑」、「髒東西」為藉口，多次動手觸摸胸部、背部、臀部等，害女方恐懼、沮喪、失眠，但是為了保住工作，只能隱忍不說。

監察院指出，女祕書早於2022年12月就曾申訴，但駐處卻消極處理，僅要求徐佩勇道歉就結案，導致女祕書又持續被徐騷擾，直到2023年3月，女祕書轉而由台駐外國安人員協助，才向外交部舉報；不過外交部未依法補救，直到匿名人士在網路爆料、媒體報導，態度才轉為積極。

監察院認為徐佩勇性騷擾女祕書，不僅造成敵意性、脅迫性、冒犯性的工作環境，侵犯人格尊嚴，並嚴重影響國家及外交人員的聲譽與形象，核有重大違失，全票通過彈劾，移送懲戒法院。

前金管會副主委、台新投信董事長鄭貞茂。(本報資料照片)
前金管會副主委、台新投信董事長鄭貞茂。(本報資料照片)

性騷擾 彈劾 失眠

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