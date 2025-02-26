我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

美10年來首例 德州童未打麻疹疫苗病逝

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

記者李樹人／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北榮總。（聯合報系資料照片）
台北榮總。（聯合報系資料照片）

「World's Best Hospitals 2025」排名公布，這是美國「新聞周刊（Newsweek）與全球數據公司「Statista」連續第7年合作，除了公布全球前250強醫院，也發表各國當地醫院排名。台灣前年第一次有醫院上榜，台大醫院以全球排名第249名，名列前250強。去年和今年則是台北榮總成為全台唯一上榜醫院，去年218名，今年208名。

「World's Best Hospitals 2025」同時針對個別國家與地區的受評醫院公布排行榜，台灣35家接受評比的醫院中，台北榮總名列第一，得分92.99％；其次是台大醫院，得分92.51％，第三至五名分別是高雄長庚醫院，得分是90.54％、林口長庚醫院89.72％、台中榮民總醫院89.43%。

台灣35家醫院名單如下：

1.台北榮民總醫院
2.台大醫院
3.高雄長庚醫院
4.林口長庚醫院
5.台中榮民總醫院
6.中國醫大附設醫院
7.國立成功大學醫院
8.高雄醫學大學中和紀念醫院
9.馬偕紀念醫院
10.桃園長庚醫院
11.國泰綜合醫院
12.花蓮慈濟醫院
13.台北慈濟醫院
14.台北長庚醫院
15.台大雲林分院
16.高雄榮民總醫院
17.中國醫大北港醫院
18.奇美醫院
19.台北醫學大學附屬醫院
20.新竹國泰醫院
21.亞東紀念醫院
22.汐止國泰綜合醫院
23.中山醫學大學附屬醫院
24.長庚雲林分院
25.三軍總醫院松山分院
26.台北市立萬芳醫院
27.台北醫學大學雙和醫院
28.嘉義長庚醫院
29.彰濱秀傳醫院
30.台中慈濟醫院
31.中國醫大新竹分院
32.安泰醫院
33.彰化基督教醫院
34.新竹馬偕醫院
35.衛生福利部桃園醫院

2025全球最佳250名排行榜

2025台灣醫院評比排行榜

「World's Best Hospitals 2025」公布台灣35家接受評比...
「World's Best Hospitals 2025」公布台灣35家接受評比醫院的分數，第1到10名為台北榮民總醫院、台大醫院、高雄長庚醫院、林口長庚醫院、台中榮民總醫院、中國醫大附設醫院、國立成功大學醫院、高雄醫學大學中和紀念醫院、馬偕紀念醫院、桃園長庚醫院。（取自Newsweek World's Best Hospitals 2025）

「World's Best Hospitals 2025」公布台灣35家接受評比...
「World's Best Hospitals 2025」公布台灣35家接受評比醫院的分數，第11到23名分別是國泰綜合醫院、花蓮慈濟醫院、台北慈濟醫院、台北長庚醫院、台大雲林分院、高雄榮民總醫院、中國醫大北港醫院、奇美醫院、台北醫學大學附屬醫院、新竹國泰醫院、亞東紀念醫院、汐止國泰醫院和中山醫學大學附屬醫院。（取自Newsweek World's Best Hospitals 2025）

「World's Best Hospitals 2025」公布台灣35家接受評比...
「World's Best Hospitals 2025」公布台灣35家接受評比醫院的分數，第24到35名分別是長庚雲林分院、三軍總醫院松山分院、台北市立萬芳醫院、台北醫學大學雙和醫院、嘉義長庚醫院、彰濱秀傳醫院、台中慈濟醫院、中國醫大新竹分院、安泰醫院、彰化基督教醫院、新竹馬偕醫院和衛生福利部桃園醫院。（取自Newsweek World's Best Hospitals 2025）

上一則

憂川普拿台去談判 眾院抗中議員：台刪軍費辯論易釋錯誤訊息

下一則

台政壇鹹濕？前金管會官員婚外情互傳下體照 駐菲前代表襲胸女祕書

延伸閱讀

台急診壅塞 護理人力不足 「床位再怎麼調仍有限」

台急診壅塞 護理人力不足 「床位再怎麼調仍有限」
心臟名醫朱樹勳用一生寫無數首例 台大醫院發文悼念

心臟名醫朱樹勳用一生寫無數首例 台大醫院發文悼念
台急診癱瘓、醫護離職 賴清德恩師：因未實施分級醫療

台急診癱瘓、醫護離職 賴清德恩師：因未實施分級醫療
柯文哲父親柯承發逝世…耆壽94歲 民眾黨：堅毅精神永留存

柯文哲父親柯承發逝世…耆壽94歲 民眾黨：堅毅精神永留存

熱門新聞

聯電創辦人曹興誠。（本報資料照片）

認了露骨親密照？ 曹興誠：有什麼資格散布我的隱私

2025-02-20 01:28
聯電創辦人曹興誠（見圖）連日來捲入私密照風波，今承認自己交往過大陸籍女友。記者黃義書／攝影

認了大陸女友？曹興誠強調：這什麼事呢，蠢…

2025-02-21 13:30
沈春華把人生智慧集結成書。(圖/天下文化提供)

沈春華帥兒子現身 曝主播媽每天回家「堅持做這些事」

2025-02-23 02:50
台灣一名數學老師長期性侵國中女學生，示意圖。（本報資料照片）

「讓你體會自慰快感」 台師假借按摩性侵多名女學生

2025-02-21 01:40
紐西蘭皇后鎮知名漢堡店Fergburger。圖取自Google Map

台灣遊客紐西蘭用餐遭歧視 外館嚴正關切獲致歉

2025-02-21 11:26
台灣空軍人員和IDF戰鬥機飛行員在台中空軍基地演習中進行飛行檢查。(歐新社)

紐時：台灣看著川普背棄烏克蘭 憂心步入後塵

2025-02-25 08:58

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？
華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？

華人區全家被跟蹤、輪胎破壞 管家也遭殃 背後真相是？