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中華隊「殊死戰」6:3贏西班牙 晉級2026世界棒球經典賽

記者陳宛晶／台北26日電
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中華隊25日在世界棒球經典賽資格賽擊敗西班牙，搶下明年經典賽正賽門票，選手們在贏得勝利時刻衝上投手丘，灑水慶祝。(記者許正宏／攝影)
中華隊25日在世界棒球經典賽資格賽擊敗西班牙，搶下明年經典賽正賽門票，選手們在贏得勝利時刻衝上投手丘，灑水慶祝。(記者許正宏／攝影)

面對贏球晉級、輸球淘汰的一戰，中華隊終於站穩腳跟，昨天在世界棒球經典賽資格賽決戰附加賽，4位投手聯手壓制火力凶猛的西班牙，終場以6比3贏球，奪下A組最後一張晉級門票，驚險前進明年的正賽。

不同於前次交手被西班牙壓著打，中華隊昨天扭轉頹勢，首局張育成的二壘打幫助中華隊先馳得點，吳念庭的二壘方向滾地球再帶有1分打點。2局上林子偉在滿壘時掃向右外野線邊飛越全壘打牆，一度讓現場以為是滿貫砲，經過重播檢視後確認落在界外，林子偉繼續打擊選到保送，擠回中華隊第三分。

中華隊迎接幸運第6局，首位打者陳文杰敲安加盜壘進占得點圈，蔣少宏、宋晟睿連續兩棒執行短打，都造成西班牙三壘手恩卡納西昂大暴傳，奉送中華隊兩分，恩卡納西昂也淚灑球場。

投手群上演火球連線，莊陳仲敖先發3局失兩分；徐若熙接手3.1局狂飆5次三振、最快球速158公里，挨陽春砲丟掉1分；孫易磊第7局一壘有人時登板，雖釀成滿壘局面，但連飆兩K化解危機。三分領先交到曾峻岳手中，他連飆15顆直球賞對手3K，關門成功。

世界棒球經典賽正賽的門票到手瞬間，總教練曾豪駒壓力釋放，也坦言：「確實是讓大家擔心了。」中華隊此行從首戰的大敗中出發，意外在於徐若熙在正式比賽開打前傷勢出現，曾豪駒也證實，「若熙原本是第一場先發，上天可能給我們一些考驗、一些課題，看我們怎樣在困難時可以撐到最後，感謝選手把自己照顧好，可以貢獻自己心力。」

此外，全程未上的野手曾子祐，其實在第一天就閃到腰，讓只帶13名野手的陣容戰力更加吃緊，曾豪駒表示，「很感謝剩下的野手，有些資深選手腳很緊繃，有點快受傷，還能一直撐下去。」

最終驚險收下門票，曾豪駒感性表示，「最後一場有打出來，這是大家一起努力辦到的，這個喜悅也是全台灣球迷的。」

中華隊以新科世界12強賽冠軍、世界排名第二、地主之姿爭取門票，意外遭遇苦戰，險些面臨沒有正賽可打窘境，幸好在最後關頭穩住陣腳，收下A組最後一張門票，驚險守住連6屆參與經典賽正賽。

明年正賽舉辦城市已確定為日本東京、美國休士頓、美國邁阿密和波多黎各聖胡安，中華隊將分到哪組有待賽會公布。

徐若熙中繼3.1局失1分，飆出5次三振，為中華隊保住領先局面。(記者許正宏／攝影...
徐若熙中繼3.1局失1分，飆出5次三振，為中華隊保住領先局面。(記者許正宏／攝影)
孫易磊投1.2局無失分，獲得中繼成功，成為中華隊贏球功臣。(記者許正宏／攝影)
孫易磊投1.2局無失分，獲得中繼成功，成為中華隊贏球功臣。(記者許正宏／攝影)

經典賽 休士頓 日本

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