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歸亞蕾胞妹與作家、退役少將被指涉統戰觸國安法 全判無罪

記者張議晨／高雄24日電
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高雄高分院外觀。(記者張議晨／攝影)
高雄高分院外觀。(記者張議晨／攝影)

作家祝康明、海軍退役少將孫海濤、高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮、藝人歸亞蕾胞妹等4人，被控收受大陸資金拉攏退役將領接受招待，在台宣傳統戰，高雄高分檢起訴涉案4人，高雄高分院今宣判，認定4人證據不足，判決無罪。

檢方調查，祝康明、孫海濤等人在2017年至2023年期間，涉嫌吸收、拉攏國軍退役將領，前往中國和美國等地接受落地招待，在安排團員與大陸統戰部門等人接觸。

前年總統、立委大選前，祝康明、孫海濤、劉萬禮、歸亞蒂等4人，涉嫌收受大陸資金購入伴手禮，在台灣舉辦活動發放，請退將、選民支持特定候選人。

檢調前年11月發動搜索，約談20多名退將，複訊後依違反國安法、總統副總統選舉罷免法、反滲透法等罪，向橋頭地院聲押祝康明、孫海濤、劉萬禮等3人，均獲法院裁定交保。

橋檢不服抗告，高雄高分院撤銷原裁定，發回橋院重審，法院重開羈押庭，裁定祝康明、孫海濤、劉萬禮等3人羈押禁見。

檢調追查後，認定祝康明等人行為已構成替對岸發展組織，觸犯國家安全法，因國安法前年12月1日修正公告後，發展組織罪改為二審管轄，橋檢將全案移送高雄高分檢偵辦。

高雄高分檢檢察官陳俊宏偵結，認為祝康明等人涉嫌為大陸發展組織，依違反國安法等罪將祝康明等4人起訴，移審後孫海濤、祝康明續押3個月，直到去年4月才各以60萬元、50萬元台幣交保，劉則患重病，先聲請保外就醫獲准。

高雄高分院經過10個月審理，今天上午宣判，合議庭法官認為檢方舉證不足，全部判決無罪，還可再上訴。

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