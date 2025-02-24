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棒球經典賽資格賽…中華不敵尼加拉瓜 明搶最後晉級門票

記者陳宛晶／台北24日電
中華隊23日在世界棒球經典賽資格賽以0比6不敵尼加拉瓜隊，賽後全隊表情凝重。(記者余承翰／攝影)
中華隊23日在世界棒球經典賽資格賽以0比6不敵尼加拉瓜隊，賽後全隊表情凝重。(記者余承翰／攝影)

中華隊爭取2026年世界棒球經典賽正賽門票，如今要將希望寄託在明天的附加賽上，與西班牙隊決一死戰，贏球將以分組第二晉級，輸球則將寫下賽事舉辦6屆以來中華隊首度無緣正賽，中華隊投手全員待命，打線則亟待尋求突破。

中華隊以新科12強冠軍、世界第二、地主之姿挑戰經典賽資格賽，以台北大巨蛋為堡壘，賽前一致看好在三場比賽後就能鎖定分組第一提前取得晉級門票。但首戰劇情發展就出乎意料，以5比12慘敗給西班牙隊後局面全亂，至昨天中午西班牙隊以9比1擊敗南非隊後，就已經確定中華隊無論如何也挽救不了失分率的劣勢，提前被打落附加賽。

中華隊昨天晚場再以0比6輸給尼加拉瓜，最終僅在循環賽拿到一勝兩敗，將與2勝1敗的西班牙隊明天再次交手，爭取A組最後一張晉級門票。尼加拉瓜隊3戰全勝，先一步晉級會內賽。

中華隊在附加賽依然有艱鉅考驗，西班牙隊在首場比賽就以凶猛火力震撼中華隊投手群，狂敲15支安打、攻下12分。西班牙教頭普拉達表示，知道中華隊是世界冠軍，一直帶著謙虛的心情面對這個對手，期許再次碰頭打出最好的比賽。

中華隊總教練曾豪駒表示，會再研究西班牙隊這幾場的策略擬定、攻擊狀況，但最重要還是要看選手臨場狀況。昨天打線發揮不佳是否會有調整？他表示，「會再討論，看怎樣會有比較好的效果。」

面對一戰定生死的比賽，中華隊投手戰力有好消息，「龍之子」徐若熙在開打前出現輕微傷情，但狀況已經無礙。昨天在面對尼加拉瓜隊之戰亮相小試身手，飆速157公里，讓台北大巨蛋現場氣氛為之沸騰。還有兩位旅外投手未亮相，為旅美層級2A運動家隊莊陳仲敖，及旅日小將孫易磊，都可能聯手把關這場關鍵戰役。

曾豪駒表示，徐若熙可以出賽，對中華隊是好消息，「已有八、九天沒有出賽，投這個打席讓他可以感受比賽氛圍，適應一下氣氛，也讓我們看看他的身體狀況。這場證明他完全準備好，看起來已經準備很久，也希望他25日可以傾盡全力。」至於該役包括先發投手在內的投手安排，曾豪駒未露口風，「每個人都會準備好，好好把這場仗打好，贏得最後勝利。」

尼加拉瓜 經典賽 南非

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