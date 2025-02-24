新聞評論／軍購特別預算成常態 飲鴆止渴財政堪憂

賴清德總統（圖）14日在國安高層會議後發表敞廳談話指出，新的一年將優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。（中央社）

14日賴清德總統召開國安高層會議，宣布將優先編列特別預算 ，讓國防預算達到GDP3%以上。18日路透報導，台灣將向美採購大量武器，金額70億美元起跳，可能超過100億。此前英國金融時報也報導，台方擬向華府提出高達150億美元的軍購清單；揆諸自蔡英文時代以來慣於利用外媒放話，此事內容或有出入，但應非全然空穴來風。

美國總統川普 擺明美國利益掛帥，要求盟友必須付出。台方國防開銷持續提升，的確難免。然而賴政府國安團隊的盲點與偏執，更令人憂心。

長期以來，美國是台方最重要軍購來源，但購案能否成局，關鍵在華府，只要美國點頭，台方沒有不配合埋單的例子。即使飽遭綠營指控不重視國防的馬前總統，也多次公開保證，只要美國出售潛艦或F-16C/D戰機，立刻編列特別預算；不久，歐巴馬政府允許國軍F-16A/B升級，台方果然火速走完近40億美元的預算建案程序。川普首任前兩年半，只批准對台軍售 3次，幾乎全屬後續零附件，總額僅22.5億美元；隨後為爭取連任，17個月出售超過160億美元，打破歷史紀錄。到了拜登時期，認為台灣應發展不對稱兵力，4年內公告軍售高達24次，總額卻不到川普一半。

然而，美國並非國軍武器唯一來源，尤其蔡政府標榜「國防自主」，砍掉與義大利合作高教機，宣稱「能自製就不外購」，又下令軍方採購國內業者的商規無人機，在宣傳與綁樁上收穫滿滿。如今政策是否又將大轉彎，一切配合美國軍售？近日媒體披露，中科院推出現役「銳鳶」無人機第二代，原允諾採購的海軍卻不下訂，答案恐難樂觀。

「打裝編訓」是軍備建案基本程序，亦即先釐定作戰需求，據此獲得裝備，形成戰力。以往儘管未必能百分百依理想進行，然而政府近日「金額先射箭，品項再畫靶」的態勢，仍然堪稱「奇觀」。

更新軍備固然重要，但當前國軍最嚴峻危機，莫過人力匱乏。政府被迫恢復徵兵，卻使志願役幹部更加蠟燭兩頭燒，在少子化、社會缺工等因素夾擊下，狀況加速惡化。如今主戰部隊編現比只剩7成上下，對戰力的全般性傷害，遠比某項武器無法到位更為嚴重。對此，大幅度改善志願役軍人待遇，已是刻不容緩的救急措施。然而從邱國正到顧立雄，歷任國防部長都宣稱已向府院建言，至今卻始終只聞樓梯響。政府對官兵的慷慨程度，顯然與面對美國老大哥有別。

如此現象暴露，政府面對國防開銷上升，不願給予正規預算足夠加碼，而是一次次推出軍購特別預算，導致「有錢買武器，沒錢加薪」。這自然因為年度預算包羅萬象，又受法令舉債限制，必須各方取捨，特別預算卻是想花就花，不用量入為出。然而特別預算變成常態，無疑是飲鴆止渴，尤其若以GDP3%計算，代表明年國防整體開銷需達8000億（台幣，下同，約244億美元），除了付款中的現有特別預算，還需新增1600億元，後年更需達2400億以上。憑空多出這麼多債務，國家財政當真可以負擔？

進一步探索原因，必須歸咎民進黨政府不顧國際政治複雜性，只作「一面倒」選邊；面對兩岸問題，毫不尋求和解，反而認為仇中情緒在社會蔓延，是下次選舉的大利多。賴政府面對內外困局，顯然無意反躬調整，而打算比蔡政府更強力遂行意志，相信可以強渡關山。問題是台灣的實力，是否禁得起硬碰硬的全面衝撞？如此當家心態，著實令人對未來感到憂懼。（節錄自聯合報社論）