台少子化下都能畢業？大學退學僅4% 學者籲增「必當率」

根據教育部統計，台灣大學退學率，近5年維持約4%；圖為大學生上課。(本報資料照片)

OECD（經濟合作暨發展組織國家）大約六成的人讀大學，台灣則是幾乎100%都考得上大學，國內大學近年來又紛紛放寬退學門檻，退學率近五年維持約4%，其中因「成績不佳或曠課時數過多」被勒令退學的學生數，平均不到千分之三。

學界直言，早期大學強調「淘汰率」以確保教學品質，現在「就學穩定度」成為辦學指標，學校飲鴆止渴，產出「無目標」的大學生；此外，有學者建議教育部 明文規定提高「必當率」，避免學生以為付了錢就能拿文憑。

根據教育部統計，2023學年大學部（日間部、進修部）在學生共有177萬多人，其中自請退學者，有2.8萬人，勒令退學者約4.1萬人，整體退學率約4%；而碩博士班在學生有41萬多人，1.7萬人退學，退學率同樣也是4%，其中自請退學4037人，勒令退學1.3萬人。

學生自請退學最主要原因為「就讀學校、科系不符期待」，學校勒令退學的主因則是「休學逾期未復學」。至於因為「成績不佳或曠課時數過多」被勒令退學者，平均不到千分之三。

大同大學校長何明果表示，早期台灣高等教育強調淘汰率，例如「必須當30%」，以確保教學品質，現在「就學穩定度」成為辦學指標，這是少子化造成的結果，質與量的妥協。

不過河明果也說，現在台灣幾乎人人都能考上大學，或許很多人是不需要或是不想、不適合讀大學的。此外，既為大學教育、非國民教育，內容深度一定的門檻是必要的，四、五成的退學率算高還是低，見仁見智。

醒吾科大講師簡嘉彥則認為，為了文憑讀書的社會風氣，導致每個人都來讀書，但不少學生選大一志願時，是第一次尋找人生目標，一學期後發現不適合自己便休學，甚至乾脆不來學校的消極行為，造成缺課率、休學率居高不下。建議教育部明文規定提高「必當率」，雖然一定會有學生變少的「陣痛期」，但這樣或許才可以讓大學生像真正的大學生，而不是付了錢就能拿文憑。

台大教務長王泓仁說，2020學年大一新生退學率約9%，2021和2022學年均降為約6%。分析原因，可能因近年提供更多元的學習和探索機會，幫助學生找到符合其學習興趣及能力的方向，減少學生因就讀志趣不合而辦理休學或進而退學的情形，也可能是108課綱學生較能做到適才適所。