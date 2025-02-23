台灣去年十大景點 鹿港小鎮奪冠 國父紀念館掉榜外

鹿港小鎮為去年10大遊憩景點榜首。(圖／彰化縣政府提供)

前瞻觀光 研究室統計去年10大觀光遊憩區人次，彰化鹿港小鎮及周邊地區首次納入統計即以1730.1萬人次拿下冠軍；台南安平小鎮則因舉辦台灣燈會人次暴增而入列。至於過去被視為榜上常客的國父紀念館則跌岀榜外。

前瞻觀光研究室根據觀光署數據統計，發現去年10大觀光遊憩區由鹿港老街及周邊地區奪冠，其次是嘉義文化路夜市1598.3萬人次、台南安平小鎮1449.5萬人次、台北1011274.9萬人次、桃園老街溪沿岸步道1053.5萬人次、雲林北港朝天宮987.4萬人次、松山文創園區980.8萬人次、林口三井Outlet976.6萬人次、彰化田尾公路花園926.5萬人次、台中一中商圈917萬人次。

前瞻觀光研究室指出，去年共有5處景點突破1000萬人次到訪，至於前年入榜的國父紀念館、北港武德宮、旗山老街、草悟道、逢甲夜市、大溪老城區，去年則跌出榜外。

台灣旅遊發展促進會理事長張桂銓指出，台灣人旅遊習慣有輪續性，較少短時間重遊同一景點，因此遊憩景點到訪人次改變主要與外國觀光人口架構有關。像是過去國父紀念館禮兵交接備受各國旅客喜愛，去年移出後，可看性降低，旅客可能改往具同質性的忠烈祠。

張桂銓也說，去年前5大熱門景區中，中南部景點占多數，主因旅客選擇深度旅遊多會往中南部走，再加上去年花蓮地震 重創東部觀光，讓多數旅客自東部移往中南部。而鹿港小鎮近年因地方創生，加上自媒體宣傳，讓其暫時性竄紅。