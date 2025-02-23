棒球經典賽資格賽…中華隊9：1勝南非 仍有望小組第1

世界棒球經典賽資格賽，中華隊由板凳出發的李宗賢22日9局敲出兩分砲，使全場球迷樂翻天。(記者余承翰／攝影)

王者台灣再臨。甩脫世界棒球經典賽 資格賽開幕戰5比12輸給西班牙隊的陰霾，中華隊昨晚兩位旅外投手沙子宸、陳柏毓的火球秀，加上宋晟睿場內轟、李宗賢兩分砲，以9比1擊敗南非 隊，保有晉級機會外也重振士氣。

資格賽A組形勢目前尼加拉瓜 隊握有兩勝，西班牙隊、中華隊都是1勝1敗，南非隊為兩敗。今天中華隊若擊敗尼加拉瓜隊，則「保底」進入25日的排名賽，西班牙隊若敗給南非隊，中華隊更取得分組第一，搶下第一張門票，將交給徐翔聖先發。

中華隊昨晚展現速度與力量，沙子宸、陳柏毓都秀出最快153公里球速，讓大巨蛋3萬5868名球迷看得熱血沸騰。沙子宸先發2.2局後，因小腿抽筋退場，但沒有失分，接手的李東洺1.1局也只失1分。

陳柏毓5局下登板，頻頻以火球進攻好球帶，只花37球就吃下3局，期間被敲兩支安打，另有四次三振無失分，為中華隊省下牛棚投手，也等到打線擴大領先。

昨晚中華隊出現三次盜壘，來自林佳緯、林子偉以及宋晟睿。宋晟睿更在6局上化身超級跑車，敲出右外野安打後趁對方外野手沒撲到球，只花15秒半就連繞4個壘包回本壘，跑出中華隊隊史在經典賽的第12轟、第一支場內全壘打。

宋晟睿表示，「一開始沒想過外野手會漏接，看到後想拚看看，上次場內轟已是高中的時候」。他說，「實戰沒這樣跑過，有這樣秒數是開心，跑回來腳真的滿痠的」。