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高雄300人穿毛裝提燈籠夜遊 網友：「百毛夜行」非常可愛

記者王勇超／高雄即時報導
高雄意誠堂關帝廟昨晚舉辦「以茶會毛X百毛夜行」，有300人穿著自創的獸人角色服裝，提燈籠在路上遊行祈福。(高雄意誠堂關帝廟提供)
高雄意誠堂關帝廟昨晚舉辦「以茶會毛X百毛夜行」，有300人穿著自創的獸人角色服裝，提燈籠在路上遊行祈福。(高雄意誠堂關帝廟提供)

台灣高雄有民眾昨(22)晚在三多路遇到一堆穿毛裝的人提燈籠遊行，拍下影片上網發問「這是什麼活動」，引發熱烈討論。網友說，這是高雄意誠堂關帝廟辦理的「以茶會毛X百毛夜行」，共有300人穿著自創的獸人角色服裝，提燈籠在路上遊行祈福，「非常可愛」。

高市民政局說，高雄意誠堂關帝廟舉辦2025高雄乞龜祈福拉龜王保平安觀光節，大年初九舉辦大龜王遶境活動，由信徒與民眾、遊客合力將重達20公噸，身體由白米、米粉、咖啡包等物資堆砌而成的龜王，從海邊路一路拉回意誠堂前廟埕，藉此祈求平安順利，吸引上萬民眾熱情參與，成功結合民間傳統習俗與商圈觀光活動。

繼20公噸祈福慈善大龜王繞境遊巡，昨晚意誠堂結合宗教文化，舉辦「以茶會毛X百毛夜行」，由超過百隻獸人扮演者，從高雄市立圖書館總館出發，經由三多商圈，一路遊行至高雄意誠堂關帝廟，再回到高雄市立圖書總館。

網友說「百毛夜行都是自創的獸人角色，非常可愛！」、「經過總圖有看到在集合，還有看到路人拿著白色燈籠」、「高雄終於瘋成我想要的樣子」、「我怎麼覺得高雄每個禮拜都在辦活動都在玩？」。

高雄意誠堂關帝廟主委洪榮豐說，「以茶會毛X百毛夜行」是今年高雄乞龜祈福拉龜王保平安觀光節最後一項活動，昨晚由來自12個國家、300位「毛毛」，穿著自創的獸人角色服裝提燈籠，與民眾一起在高雄市區遊行，整個遊行隊伍的人數超過1000人。

觀光

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