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台急診癱瘓、醫護離職 賴清德恩師：因未實施分級醫療

記者林琮恩／台北即時報導
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奇美醫學中心院長林宏榮表示，對醫院而言，競爭成為醫學中心可以「分錢、分總額、分病人」，但民眾不在意如何「被分類」，建構「區域醫療網」，才能把病人照顧好。（記者曾原信／攝影）
奇美醫學中心院長林宏榮表示，對醫院而言，競爭成為醫學中心可以「分錢、分總額、分病人」，但民眾不在意如何「被分類」，建構「區域醫療網」，才能把病人照顧好。（記者曾原信／攝影）

台灣走入30年，困境逐漸暴露，衛福部將急診壅塞、醫護出走等問題，指向分級醫療為落實，祭出醫學中心門診限量措施。不過，台灣四級醫療已讓人詬病，奇美醫學中心院長林宏榮表示，對醫院而言，競爭成為醫學中心可以「分錢、分總額、分病人」，但民眾不在意如何「被分類」，建構「區域醫療網」，才能把病人照顧好。

賴清德總統恩師、總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，健保實施初期，政府原本要延續公保的分級轉診機制，但包括台大醫院、成大醫院、榮總體系、長庚體系等全台九家醫學中心院長，聯名反對實施分級醫療，並向政府高層申訴，衛生署在各界壓力下，被迫取消，「現在急診癱瘓，醫護人員離開醫院，沒有推動轉診制度、分級醫療是原因之一。」

林宏榮表示，以奇美醫院所在的南區，二家醫學中心奇美、成大醫院都在區域南端，區域北端則有雲林台大分院、大林慈濟醫院二家準醫學中心，座落在雲林縣一帶，但從雲林到台南，距離達100公里以上，知名管理學家彼得．杜拉克（Peter Drucker）曾說，「50公里以外的醫院，跟民眾沒關係」，自己不在意區域內醫院如何競爭醫學中心，「在地方上，真正重要的是如何形成轉診體系，照顧好病人。」

「分級醫療要有完整的區域醫療網，醫院分成三個層級，病人接受到的照顧反而破碎化、不連續。」林宏榮表示，台灣各級醫療院所分為基層診所、地區醫院、區域醫院、醫學中心四層級，應改分為醫院、診所二層級即可，由醫學中心領導，強化區域內上轉、下轉機制，同時透過論人計酬支付方式，讓醫院負擔病人整體醫療照護，給予一定點數，可望讓病人獲得連續性照護。

衛福部長邱泰源說，區域醫療照護確實是民眾所需，由社區醫療群，基層醫師形成第一道防線，讓家庭醫師進行整體性照顧，中小型醫院執行長照、療養等需求，醫學中心、區域醫院則扮演急救責任醫院角色，未來若讓區域醫療網自我管理健保財務，醫院就會強化健康促進，漸少醫療資源消耗，並形成自然的雙向轉診。

台大醫院院長吳明賢表示，分級醫療體系被世界衛生組織評為世界第一的日本，僅把醫療機構分成三類，病床超過20床者為「病院」，病床數低於20床者為「一般診所」，另獨立出「齒科」，民眾就醫時，雖可直接至醫院就醫，但必須多付「擇院費」，要選擇醫院住院，也必須支付「選定療養費」，制度實施後，民眾遵從就近診療原則，會先至住家附近的院所治療，制度值得台灣借鏡。

賴清德總統恩師、總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，現在急診癱瘓，醫護人...
賴清德總統恩師、總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻表示，現在急診癱瘓，醫護人員離開醫院，沒有推動轉診制度、分級醫療是原因之一。（記者曾原信／攝影）
台大醫院院長吳明賢表示，分級醫療體系被世界衛生組織評為世界第一的日本，僅把醫療機...
台大醫院院長吳明賢表示，分級醫療體系被世界衛生組織評為世界第一的日本，僅把醫療機構分成三類，病床超過20床者為「病院」，病床數低於20床者為「一般診所」，另獨立出「齒科」。（記者曾原信／攝影）

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