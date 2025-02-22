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棒球經典賽 中華隊首戰爆冷5：12慘敗西班牙 外媒也震驚

記者陳宛晶／台北22日電
中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰落敗，陳傑憲（前） 賽後帶領隊友答謝球迷後離場。(記者許正宏／攝影)
中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰落敗，陳傑憲（前） 賽後帶領隊友答謝球迷後離場。(記者許正宏／攝影)

中華隊留下隊史在世界棒球經典賽資格賽最慘烈的一仗，投手連環崩盤，遭西班牙隊暴打15支安打，中華隊一度面臨比賽提前結束危機，勉強撐滿九局，以5比12不敵西班牙隊，世界第二、12強冠軍的招牌失色。

Ａ組預賽昨天在台北大巨蛋開打，中華隊賽前獲得一致看好戰力為分組最優，未料一開賽就面臨險境，「台鋼潛水艇」陳宇宏先發僅撐一局被敲三安打、失兩分退場，接手的呂詠臻也在第三局被連續三支安打狙擊失血兩分，中華隊轉眼陷於0比4落後。

中華隊三局下靠張育成的兩分砲短暫拉抬氣勢，旅美左投林維恩四局上演出三K秀，但其餘投手群完全壓不住。伍祐城第五局面對四人次沒拿到出局數退場，呂彥青四死球連發，讓西班牙單局打了十人次、攻下六分，第六局陳柏豪也挨了一發兩分砲，西班牙擴大為12比2領先。

中華隊面臨被「扣倒」危機，七局下陳傑憲、吳念庭串連安打攻下一分續命，九局下則由吳念庭、王博玄接連安打先搶下一分，加上西班牙暴投送分，最終仍以七分差落敗。

談到西班牙展現驚人火力，教練曾豪駒指出，之前看他們攻擊掌握性就很好，此役在攻擊上掌握有效球機率非常高，中華隊可能在配球思維上要再做一些改變。

中華隊備受看好，卻在經典賽資格賽第一場就踢到鐵板，連外國媒體都大感震驚，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）一路關注賽事，當西班牙12：2領先時，他留言：「台北大巨蛋現在是如此安靜，甚至可以聽到西班牙休息室的聲音。」

比賽以12：5結束之際，克萊爾寫道，「中華隊在第九局攻下幾分，讓比賽看起來漂亮一些，但西班牙以一場爆冷勝開局，這支歐錦賽冠軍隊現在有大好機會以分組第一晉級，中華隊則面臨非贏不可的局面。」

經典賽 陳傑憲

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