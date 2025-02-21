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台景點去年遊憩人次 高雄蟬聯榜首 嘉義市成長1732%奪冠

記者周湘芸／台北21日電
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疫情後國人不僅熱中出國，去年全台景點遊憩人次也較疫情前成長70%。前瞻觀光政策研究室統計，以嘉義市成長最多，高達1732%，高雄市以6794.9萬人次到訪，連2年蟬聯冠軍。學者分析，大型活動人潮及經濟效益高，高雄因近年積極辦大規模活動，經濟效益驚人。

前瞻觀光政策研究室根據電信數據、停車及門票數推估，各縣市景點遊憩人次較疫情前成長率，除嘉義市奪冠，其次是桃園市355%、彰化縣309%、苗栗縣306%、雲林縣162%；此外，去年較2023年成長35%，也是嘉義市成長1545%最多，彰化縣成長612%、嘉義縣134%。

前瞻觀光政策研究室指出，去年景點遊憩到訪人次，前3名為高雄市6794.9萬人次、台中市6655.6萬人次，及新北市6168.9萬人次；非直轄市前3名為彰化縣4489.2萬人次、嘉義市2648.3萬人次，及雲林縣2296.6萬人次。

前瞻觀光政策研究室表示，去年新增統計景點貢獻成長率約占15%，既有景點增加20%。其中，成長率最高的嘉義市，去年新增文化路夜市、檜意森活村、嘉義城隍廟等景點納入統計；到訪人次最多的高雄市，則納入壽山園區、半屏山園區、旗後山園區、龜山園區等統計。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，高雄市蟬聯2年遊客數最多縣市，主因積極辦活動，且規模都很大，像是去年有多場演唱會、黃色小鴨及吉伊卡哇等IP，帶動非常多商機。

至於嘉義市，則因為去年申請新增文化路夜市等景點納入統計，商圈型景點普遍能帶動較多人潮，因此成長幅度驚人。

黃正聰表示，近年各縣市都注意到，辦大型活動帶來的人潮及經濟效益高，像新北市的歡樂耶誕城愈辦愈大，11月遊客數衝到全台第一，凸顯大手筆投資活動，帶來的效益都很不錯。但六都以外的縣市，有資源及條件差異，像是雲林財力有限，辦活動較精打細算。

觀光 疫情 投資

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