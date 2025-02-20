知名螺旋豪宅「陶朱隱園」開賣 每坪300萬起1戶要9億

「陶朱隱園」完工7年、2025年正式開賣，中工表示，「陶朱隱園」先前未公開因庭院調整就耗時3年，如今在公設將近全面完工，加上近期配合政府打房去化餘屋、增進資金滾動，因此決定公開銷售。(圖／中工提供)

完工七年的指標豪宅「陶朱隱園」昨日宣布正式開賣，低樓層每坪300萬元(台幣，下同，約9.1萬美元)起，「以符合市場行情的價格進入市場銷售」，惟一戶仍要價高達9億元(約2749萬美元)。

中華工程發言人程安慈昨日表示，「陶朱隱園」先前未公開主因庭院調整就耗時逾三年，如今在公設近全面完工，加上近期配合政府打炒房去化餘屋、增進資金滾動，因此決定低樓層每坪300萬元起、「以符合市場行情的價格進入市場公開銷售」，每戶總價破9億元。

「陶朱隱園」77%為亞太工商聯所有、中華工程持有23%股權。

中工近四年獲利表現穩定，平均每年稅後純益落在6億至8億元間。其中，2019年9月因出售京華城持股23.51%，推升2021年獲利跳增至約26.77億元、每股純益1.75元。

截至2024年第3季止，中工前三季稅後純益達5.07億元、EPS達0.33元；單季期末現金及約當現金21.83億元，應收帳款及票據約62.29億元。

2019年中工與亞太工商聯簽訂的合建契約分回條件中，因合建方亞太公司無法償還中工新增工程造價、合建保證金、利息、補償金等，共42.78億元，中工以「四戶房屋（15、19樓各兩戶）、30個車位」做抵償，當時房屋每坪取得成本為357.19萬元、每個車位成本約504.83萬元。

「陶朱隱園」規劃地上21層，每層兩戶，共40戶，每戶室內空間約近300坪，其中八樓、九樓設有實品屋；據了解，全案預約賞屋或購買需經過嚴格的資格審查。

程安慈指出，由於希望買方是工商界人士，有一定社經地位、個人形象良好，具社會企業責任，因此對於賞屋或買方，公司有專門單位在審核。

「陶朱隱園」2018年完工至今，僅2019年7月出現七樓戶由關係人交易，買方為威京集團的關係企業承耀公司，由安泰銀行承貸，設定債權總額為13.2億元；若以當時貸款 成數五、六成回推，推估交易總價約18億~22億元間，每坪破600萬元。不過該筆交易在政府實價登錄網並未揭露。台北市地政局當時表示，該戶確實有申報，但並未備註關係人交易。由於價格偏離市場，因此不揭露。

「陶朱隱園」以其螺旋式外觀設計聞名全球，由法國建築師Vincent Callebaut操刀，全棟建築採再生能源、雨水回收系統，更耗時逾三年打造近2000坪自然生態庭園，設有10米大瀑布、林蔭小溪、森林步道等生態環境。