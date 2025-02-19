我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空翻覆80人全部奇蹟生還 3關鍵原因

DeepSeek梁文鋒實習月薪曝光 曾沒畢業就任經理

台大社科院學生會長接待陸生團遭罷免 本人首發聲批：玷汙校園民主

記者許維寧／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台大社科院學生會長郭又睿罷免投票結果出爐，同意票166張、不同意票18張，另有3張無效票。(取自Threads)
台大社科院學生會長郭又睿罷免投票結果出爐，同意票166張、不同意票18張，另有3張無效票。(取自Threads)

台大社科院學生會長郭又睿因去年接待中國大陸高校師生訪團遭罷免，他今(19)接受本報採訪時指出，由於罷免規則之故，「被罷免其實在我的預料之中，」坦然接受結果。但他說，從昨日深夜罷免案通過後，許多綠營政黨側翼便見獵心喜慶祝、攻擊，只是憑藉校園民主增添自身的政治利益，全然是對校園民主的玷汙。

馬英九基金會去年邀請陸生團赴台交流，復旦大學女學生宋思瑤於受訪時稱「中國台北」，引發議論。此外，奧運桌球金牌選手馬龍造訪中山女中時則遭中國大陸媒體戲稱是「同唐僧掉進盤絲洞」，也引發家長強烈不滿，後續赴台大交流時亦遭學生抗議。

時任台大社科院長郭又睿則發表聲明稱，能夠與中國大陸頂尖大學的學生交流，對社科院、對台大是多多益善，將以同等態度面對來自世界各地的青年朋友。文章引發社科院學生不滿，並表示將發動罷免郭又睿。

台大社科院昨日晚間舉行罷免投票，同意票166張、不同意票18張，另有3張無效票。該案同意票數大於不同意票，且總票數超過該屆會長選舉總票數50%，通過罷免會長郭又睿。

郭又睿指出，本次罷免門檻總票數是關鍵，若能順利拉抬總票數，即容易通過罷免案；也會導致想投下不同意票者不願意出來，反而增加遭罷免的機會，規則不合理。而校園民主是社會民主政治的模板，希望提出疑問，交由學生討論現行罷免制度的合理性。

郭又睿也坦言，「被罷免在我意料之中，」坦然接受民主展現的結果，但必須指出，外界不少人利用本次校園罷免案發酵政黨大罷免，昨日深夜罷免案通過後，許多綠營政黨側翼便見獵心喜，開始進行慶祝、攻擊，這並非重視校園民主，只是透過校園民主增加自身政治利益，更是玷汙校園民主。

郭又睿更表示，昨日罷免發動方部分程序亦有瑕疵，投票即將結束前，便有發動罷免方的學生詢問當下總票數，又由於掌握領票數就能掌握結果方向，且詢問後票數即開始增加；且領銜學生還向排隊投票的學生交談、揮手致意，種種行為疑似發動投票。個人職務完全接受檢驗，「但這種違反公正性的行為，是否也需要被解釋。」

郭又睿說，綜觀整起罷免案斧鑿斑斑，去年陸生團到學校參訪被抗議時即看到部分黨工人員、綠營側翼發動操作，意圖作為大罷免前哨戰，但希望校園民主可以回歸理性討論。

台大對此回應，學生自治事項，學校沒有評論。

罷免 投票 馬英九

上一則

王大陸逃兵役富二代家世被挖出 王爸發聲：很失望

延伸閱讀

接待中國學生惹議 台大社科院學生會長遭罷免

接待中國學生惹議 台大社科院學生會長遭罷免
曹興誠告謝寒冰偽造影音 求償1億台幣捐助罷免

曹興誠告謝寒冰偽造影音 求償1億台幣捐助罷免
200人紐約下城抗議 籲霍楚罷免亞當斯

200人紐約下城抗議 籲霍楚罷免亞當斯
府方：賴清德總統從未討論大罷免「出場」問題

府方：賴清德總統從未討論大罷免「出場」問題

熱門新聞

台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05
有網友在臉書社團Po文稱「竟然在火車站內等待空間自行插電煎鍋貼」。(記者翁至成／翻攝)

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

2025-02-14 03:00
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

遭爆與陸小三露骨照 曹興誠嗆：卑劣公布隱私 中共作風

2025-02-17 11:30
有學者表示，相信美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）正試圖矯正中國對聯大第2758號決議的扭曲解釋。（路透）

美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議

2025-02-16 15:07
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40

超人氣

更多 >
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真

母籍國不接收就送第三國 背負遞解令華人噩夢成真
稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職
達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光
陳妍希婚後沒收過陳曉生日禮物 當年浪漫「頭紗吻」終成泡沫

陳妍希婚後沒收過陳曉生日禮物 當年浪漫「頭紗吻」終成泡沫