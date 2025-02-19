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欣欣百貨發重大訊息 李文英內定接董座 高嘉瑜落空

記者李人岳／台北19日電
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北市府前副秘書長李文英（左），內定將出任欣欣百貨董事長。 （本報資料照片）
北市府前副秘書長李文英（左），內定將出任欣欣百貨董事長。 （本報資料照片）

退輔會所屬的欣欣大眾百貨，今天將召開董事會改選新任董事長，傳出預計將由柯市府副秘書長李文英獲選擔任董事長，先前傳出高層屬意的前立委高嘉瑜落馬。民進黨籍的李文英入主欣欣大眾百貨，顯示賴政府積極安插人事，已經進入退輔會系統各項事業。

欣欣大眾百貨現任董事長尤志煌自2021年2月接任董座職務至今，任期將於本月屆滿，先前傳出各方人馬爭取，除了國防部推薦多位退將人選外、民股也有多位人選角逐，不過更傳出高層屬意由高嘉瑜接任董座。當時退輔會回應強調，將依行政程序辦理遴選，經審查符合資格條件的人選，將由產官學界組成的「投資事業人事審議小組」，秉持開放態度，為公股舉才，公正遴選。

欣欣百貨預計今天召開董事會改選董事長，今天也已發布重大訊息，公告接獲國軍退除役官兵輔導委員會通知，董事長尤志煌所代表的法人董事席次異動，改由前台北市政府副祕書長李文英接任，至於董事長人選，公司尚未正式公告。

李文英是前台大醫院牙科主治醫師。民進黨籍，曾任第9、10屆台北市議員，於2010年挑戰連任第11屆落選。2014年12月起擔任民眾黨前主席柯文哲第一任台北市長任內的副秘書長，2018年5月由於民進黨自推人選挑戰連任的柯文哲，李文英辭職回歸綠營。這次獲得遴選出任欣欣百貨董事長，被視為賴政府積極安插人事，已經進入退輔會系統各項事業。

欣欣大眾百貨位於北市林森北路，成立於1972年，是全台現存最老牌的百貨公司，擁有商場、電影院等設施，目前由退輔會投資49%、民股持股51%。

高嘉瑜有「港湖女神」稱號，曾連續當選多屆台北市議員，2020年轉戰港湖區立委，拿下12萬5000多票當選，也是當時北市立委最高票。高嘉瑜過去與柯文哲關係友好，不過柯文哲後來與民進黨關係決裂，高嘉瑜也因多次批評民進黨內，引發深綠支持者不滿。雖然高嘉瑜與賴清德總統關係友好，但即使賴清德上任後「賴友友們」已獲安排多項人事，卻始終沒有傳出高嘉瑜的動向。

巧合的是，李文英2010年底選舉挑戰連任台北市議員失敗，同年恰是高嘉瑜首次當選台北市議員，開啟日後議會從政之路；兩人也曾經和柯文哲合作關係密切。

柯文哲 民進黨 賴清德

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