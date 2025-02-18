加薪追上通膨…台去年平均總月薪首突破6萬 年增4.39%

主計總處指出，2024年各行業薪資表現以金融保險業平均月領逾10萬元台幣(約3055美元)最優。(本報資料照片)

行政院主計總處昨天發布去年12月和全年薪資調查，在企業加薪潮帶動下，去年實質總薪資、實質經常性薪資皆由負轉正，且全體受僱員工每人每月總薪資平均數更首度突破6萬大關，達6萬0984元(台幣，下同，約1863美元)。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說，廠商調薪且製造業紅利發得不錯，儘管去年通膨率高於2%，但薪資漲幅已追上通膨。至於各行業薪資水準，則由「金飯碗」奪冠。

譚文玲指出，去年通膨率為2.18%，但總薪資平均數為6萬0984元，增幅4.39%為2011年以來最高，創近14年最大增幅；經常性薪資平均數4萬6450元，增幅2.77%更是25年來最高，兩者增幅皆大於通膨率，在剔除物價因素後，去年實質總薪資達5萬6566元(約1728美元)創新高，增幅2.16%則是近6年來最高；實質經常性薪資4萬3085元則是2021年以來最高，增幅0.58%。

譚文玲說，基本工資調升、廠商加薪、工時增加都可能影響薪資結果，儘管去年通膨率衝破2%的警戒線，但在廠商調薪、製造業紅利發得不錯，加上AI 商機大爆發、疫後旅遊商機助攻等因素影響下，去年實質總薪資、實質經常性薪資皆擺脫負成長陰霾。

不過，平均薪資容易受到極端值拉抬，相較之下，中位數更能反映多數民眾「薪」聲。主計總處昨同步公布去年經常性薪資中位數為3萬7274元(約1139美元)、年增3.29%，為近5年最高。

此外，去年全體受僱員工經常性薪資最高10%與最低10%差距倍數是2.8倍，也是2020年調查以來最低。

至於去年各行業薪資增減情形，由金融及保險業拔得頭籌，每人每月總薪資平均超過10萬元(約3056美元)，達10萬7348元，年增9.27%；第二是電子零組件製造業的10萬2150元，主要受惠於AI商機爆發，第3是電力及燃氣供應業的9萬6669元。

譚文玲表示，由於薪資有其僵固性，去年各行業總薪資表現多呈現成長，細部觀察小行業，其中用水供應業衰退0.3%，主因為年資超過20年以上的高薪者陸續退休 ，年輕新血加入，與世代遞補有關。