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台「嚴重汙染」河川20年少近8成 環團：拜颱風大雨所賜

記者葉冠妤、胡瑞玲／台北18日電
台南市二仁溪下游受到電子廢棄物汙染，環境部啟動總量管制2.0，二仁溪被列為強化管制的八條流域之一。(本報資料照片)
台南市二仁溪下游受到電子廢棄物汙染，環境部啟動總量管制2.0，二仁溪被列為強化管制的八條流域之一。(本報資料照片)

環境部昨天公布嚴重汙染河川總長度，20年來從386.2公里大幅縮減至去年的74.6公里，減少近八成，縮減311.6公里，嚴重汙染測站數去年降至7站，創歷史新低。但環團指出，不肖業者排放廢水行為依舊，臭到不行，去年汙染測站創新低是拜颱風大雨所賜。

環境部水質保護司司長王嶽斌說，近年來透過公共下水道接管、現地水質淨化、總量管制加嚴、畜牧糞尿資源化等，讓各地河川整治見效，像是北部的南崁溪、南部的2仁溪及急水溪水質都有明顯改善。

環境部從2015年推動水汙染總量管制，截至去年，44條高汙染潛勢圳路已全數解除列管，全台77處監測點共執行516次監測，除重金屬（銅）汙染合格率達99％，也促進轉型，降低汙染風險跟處理成本。

王嶽斌說，目前還剩餘7站嚴重汙染測站，其中有5處是畜牧廢水造成的汙染，畜牧廢水汙染處理是重中之重，必須透過集中處理，將畜牧糞尿轉廢為能，包括雲林崙背鄉、麥寮鄉、台南柳營區、高雄內門區都是優先推動區域。

環境部近期也啟動總量管制2.0，預計未來4年推動20處水體畫設加嚴管制區，今年優先鎖定老街溪、南崁溪、社子溪、新豐溪、新虎尾溪、急水溪、二仁溪、阿公店溪8條流域，針對重金屬超標、中重度汙染測站實施強化管制。

此外，自3月起也將規範露營場應收集汙水，並設置建築物汙水處理設施，處理後排放水質應符合放流水標準。王嶽斌說，按裁罰準則可處3萬到300萬元台幣(約916到9.1萬美元)。

對於環境部端出的成績單，台灣民參與協會水土防災組主任粘麗玉指出，環境部稱排放廢水情況改善，嚴重汙染河川的測站大幅減少，但其實不肖業者排放廢水的行為依舊，且都是趁周末公務人員沒上班時偷排放，就算民眾檢舉也無法及時抽驗，常常廢水都偷排完了，稽查人員才趕到，民眾仍被廢水臭到不行、抱怨連連。

粘麗玉說，政府立再多法也沒用，就算修法推動總量管制2.0，也不見得可以根除問題，既要源頭管理就要嚴格查辦，現在環境部規定，違規排放廢水的畜牧業者被抓就會縮減總飼養頭上限，建議應改為輔導後若仍再犯，就要撤銷營業執照。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，去年嚴重汙染河川的紀錄之所以會創新低，全都是因為去年颱風、大雨不斷，就算偷排廢水也很快就會被沖走，但如今沒有下雨，不肖業者依然違規排放廢水，彰化沿海低窪地區的河川「幾乎是死水」。

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