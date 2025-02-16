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慕尼黑網路安全會議 唐鳳：數位治理台灣能幫忙

中央社／慕尼黑15日專電
中華民國無任所大使唐鳳14日出席慕尼黑網路安全會議。唐鳳說，台灣處在數位前線，她身為捍衛數位人權的實踐者，期望台灣獨特創新的應對措施能激發新的夥伴關係，讓全球知道「台灣能幫忙」。(中央社)
中華民國無任所大使唐鳳14日出席慕尼黑網路安全會議。唐鳳說，台灣處在數位前線，她身為捍衛數位人權的實踐者，期望台灣獨特創新的應對措施能激發新的夥伴關係，讓全球知道「台灣能幫忙」。(中央社)

中華民國無任所大使唐鳳14日出席慕尼黑網路安全會議。唐鳳說，台灣處在數位前線，她身為捍衛數位人權的實踐者，期望台灣獨特創新的應對措施能激發新的夥伴關係，讓全球知道「台灣能幫忙」。

慕尼黑網路安全會議（Munich Cyber Security Conference，MCSC）13日與14日在慕尼黑舉行，透過國際論壇邀請來自政界、學術界、工業和國防領域的專業人士，分享與討論面對網路威脅時的安全與責任。卸下台灣數位發展部長一職後，唐鳳這次以無任所網路大使身分與會。

在10分鐘會議發表時間裡，唐鳳向國際分享台灣在面對複合式威脅時，如何以開放方式獲得全民共識，包括實施網路廣告實名制、打擊網路詐騙，以及透過人工智慧增進民主等實際措施，提升數位發展的安全性與韌性。

唐鳳15日接受中央社專訪時表示，從之前擔任數位政委、數位發展部長到現在數位大使，共通點都是「數位領域不用在安全與自由之間做取捨」，而是利用共同經驗匯聚成價值。

「台灣長期面對的威脅，他們現在才開始碰到」，唐鳳舉例說，去年底芬蘭與愛沙尼亞發生海底電纜事故，而台灣2條為馬祖提供網路服務的電纜長年來曾多次損壞，台灣利用微波中繼塔與後備衛星通訊系統等方式，確保事故發生時馬祖連線不中斷。

唐鳳表示，台灣在數位治理方面，建構出一個模式，「不是什麼都由政府主導」，而是公民社會與私部門共同確立價值，每個人把可以做到的部分做好，透過集思廣益進而推廣到全球。

唐鳳說，面對自由與安全時，歐洲很多地方的民主必須做出取捨，甚至有人說人工智慧有損民主；台灣經驗顯示，自由與安全不是取捨，而是民主深化，社會共識越強，韌性與安全都會深化，更可以抵擋威脅。

面對威權，唐鳳表示，「台灣亮眼的存在就是最好的證明」，台灣第一次民選總統在1996年，那時也是網路路由器開始發展的年代，網路與民主一起成長，證明民主制度和網路軟體一樣都可以更新。

此外，如何在技術提升的同時也提升數位人權，是她將來持續的使命。唐鳳說，台灣目前的國際空間大很多，現在要做的不只是讓國際認識台灣，「而是讓國際知道哪些方面可與台灣具體多邊合作」，透過推廣專案合作，展現台灣可以幫助世界。

人工智慧 中華民國

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