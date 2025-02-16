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藉勇鷹失事籲補救凍刪的國防預算 賴清德挨批情勒

記者周佑政、李人岳、王千豪、趙容萱／台北16日電
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勇鷹高教機出任務時因發動機失效墜海，飛行員跳傘獲救。賴清德總統表示，「希望立法院能夠百分之百、毫無保留，對國防、外交全力支持」，言下之意暗指總預算。（本報資料照片）
勇鷹高教機出任務時因發動機失效墜海，飛行員跳傘獲救。賴清德總統表示，「希望立法院能夠百分之百、毫無保留，對國防、外交全力支持」，言下之意暗指總預算。（本報資料照片）

空軍一架勇鷹高教機昨天失事，賴清德總統表示，希望立法院對國防預算的刪除和凍結，能夠獲得補救，表達對國軍百分之百支持。對此在野黨立委批評，勇鷹失事不務實檢討原因，卻政治勒索，將飛安問題模糊成政治議題。

賴總統表示，空軍司令部已經組成專案調查小組，針對肇因展開調查。面對中國威脅，國軍都是持續英勇地守護國家，因此他希望立法院對國防預算的刪除和凍結，能夠獲得補救，來表達對國軍百分之百、毫無保留地全力支持，提高國軍士氣，也向國際社會展現台灣守護國家的決心。

國民黨立委馬文君說，發生意外，不務實檢討原因，卻搞起政治勒索，試問勇鷹高教機的保養和零件更換所需預算，哪裡被凍結或刪除？賴總統當過立委、審過預算，當年總預算不到2兆元台幣，如今高達2.9兆台幣，當年的賴委員會怎麼看待如今的自己？執政黨不斷的跳針情勒，連意外事故都不放過，已到走火入魔程度了。

馬文君表示，勇鷹去年新交機，又是國機國造指標，發生雙引擎發動機同時故障，不可思議，好好查清楚比較重要，不要搞政治。

國民黨立委賴士葆表示，國防預算被凍結，立法院會開議後，會盡快地排解凍的專案報告，只要同意後就解凍了，問題一點都不大。賴總統藉勇鷹高教機失事，再提這個問題，讓人感覺又是為大罷免添柴火的政治動作，賴總統當過立委，知道預算解凍的程序，「這些談話顯得太有心機」。

民眾黨立委林憶君說，面對中國威脅，國防外交當然重要，賴總統身為三軍統帥，本應督導國軍，落實平時演訓安全作為，但並非藉題發揮，不要只會打著「抗中保台」大旗，趁機炒作，將飛安問題模糊成政治議題，根本就是蓄意為大罷免添柴火，企圖迫使在野黨同意編列特別預算。

預算 罷免 國民黨

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