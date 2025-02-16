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雙發動機失效 台自製勇鷹高教機墜海 飛官獲救

記者李人岳、尤聰光、徐白櫻／台北16日電
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空軍飛訓部少校訓練官林瑋15日駕機號1130勇鷹高教機，因雙發動機失效，墜落台東都蘭鼻海域。圖為同型機。（本報資料照片）
空軍飛訓部少校訓練官林瑋15日駕機號1130勇鷹高教機，因雙發動機失效，墜落台東都蘭鼻海域。圖為同型機。（本報資料照片）

空軍飛訓部少校訓練官林瑋昨天上午駕駛機號1130的勇鷹高教機，從台東志航基地起飛不久後，因雙發動機失效，高教機墜落離基地五浬的都蘭鼻海域，飛官林瑋跳傘獲救，被送往台東馬偕醫院初步檢查無大礙。這是勇鷹機自2021年交付空軍以來第一起重大失事意外，昨天失事的高教機去年才交機。

事發後，空軍司令部偕同漢翔公司組專案小組調查釐清肇因，並下令同型機即日起全面停飛，執行天安一號特檢，其餘各型機暫停飛行訓練到2月18日，各機隊加強緊急狀況處置課程、模擬及加強機務、裝備檢整。

空軍司令部表示，這架編號1130由單人駕駛的勇鷹教練機，擔任Z-754任務長機，另有一架僚機跟隨，執行基本航線投彈科目，起飛時因雙發動機失效，墜落於機場北面海面。飛行員彈射落海並登上個人救生小艇，隨即由空軍救護隊駐防當地的UH-60M直升機吊掛救援。

飛官林瑋被送往台東馬偕醫院治療，因落海時有短暫意識昏迷及嗆水、失溫，住院觀察。（...
飛官林瑋被送往台東馬偕醫院治療，因落海時有短暫意識昏迷及嗆水、失溫，住院觀察。（記者尤聰光／翻攝）

都蘭部落居民目擊，林瑋駕駛的勇鷹高教機墜落都蘭鼻外海，當時海面上掀起白色水花，34歲飛官林瑋獲救後，被送往台東馬偕醫院治療，意識清楚，因落海時嗆水短暫意識昏迷及失溫，仍住院觀察。

林瑋的妻子昨天下午4時多趕到醫院探視陪伴，透過軍方轉達感謝外界關心，希望給林瑋多一點休養時間及空間。

台東馬偕醫院醫師鄭宏熙表示，林姓教官送醫時狀況還OK，經腦部電腦斷層掃描、胸部Ｘ光檢查，都沒有發現特別異常。

根據閣揆卓榮泰臉書公布訊息，事發在昨天上午8時38分，飛行員於9時14分安全獲救，意識清楚；9時19分直升機降落志航基地，9時23分送往台東馬偕醫院，事發全程約45分鐘；林瑋經初步檢查，健康狀況良好無傷損。

事件發生時，一度傳出這架勇鷹機是在執行試飛任務時左發動機失效，因無法返場迫降而棄機跳傘，但空軍司令部並未證實。

空軍司令部表示，飛行員林瑋少校是空軍官校102年班畢業，飛行時數1184小時。失事的這架1130的勇鷹高教機，為去年交機的新機，去年5月7日首飛。目前累積飛行時數183小時20分。

勇鷹機為前總統蔡英文任內推動高級教練機國機國造、自研自製的成果，由台灣漢翔公司依據IDF經國號戰機的基本設計修改為高級教練機，並可擔任部訓機任務。

勇鷹高教機首架原型機於2019年9月出廠、2020年6月10日首飛，官方至6月22日才正式由蔡英文親自主持「新式高教機首飛展示」活動。雖然外界對勇鷹機的座艙視野、起降速率等設計仍有疑慮，空軍及漢翔仍按計畫試飛並量產交機。

根據軍方規畫進度，勇鷹機於2021年底交付空軍兩架，2022年交八架、2023年17架、2024年18架、2025年18架、2026年三架，計畫在明年6月完成全部66架交機工作。

勇鷹機去年原定交機18架，實際上只交11架，從下半年起交機延宕，多架勇鷹機停在漢翔工廠未交機。漢翔解釋受到原物料與零件缺料影響，目前美國產製的零件已到貨，今年初可完成2024年剩餘七架的勇鷹高教機交機作業。只是如今發生失事事故，外界預期可能影響後續甚至明年完成交機的進度。

勇鷹失事救援45分鐘 製表／李人岳、地方社會中心
勇鷹失事救援45分鐘 製表／李人岳、地方社會中心

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