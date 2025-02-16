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台中海洋館歷經3任市長斥資8.6億元 擬5月前開幕

記者黑中亮／台中16日電
台中海洋館是台中市合併升格後，歷經3任市長的重大建設，如今全力衝刺，預定今年5月底開幕營運。（記者黑中亮／攝影）
台中海洋館是台中市合併升格後，歷經3任市長的重大建設，如今全力衝刺，預定今年5月底開幕營運。（記者黑中亮／攝影）

台中海洋館是台中市合併升格後，歷經3任市長的重大建設，斥資8億多台幣，始終無法開館，台中市觀旅局昨天承諾，預定5月底前開幕，將打造為中台灣首座大型水族展覽館，但地方擔憂地處偏遠，若缺乏整體行銷規畫，恐淪為「蚊子館」。

台中觀旅局指出，海洋館未來展示的空間規畫包含大洋缸展示區、水母展示區、河口濕地生態展示區、大甲溪流域區、特展區等主題展示區，目前規畫的生物包含鯊魚、魟魚、珊瑚礁魚類、水母等，並規畫透過數位多媒體方式，讓整體布展更為豐富多元，相關細節仍持續調整中。

觀旅局表示，相信藉由得標廠商南仁湖成功經營屏東海生館的經驗，可將台中海洋館打造成為中台灣首座大型水族展覽館，未來不只可串聯高美濕地熱門景點，也包括梧棲觀光漁港、梧棲文化出張所、三井OUTLET、大甲鎮瀾宮及高美濕地風車大道等海線周邊景點，更可達到「西海岸一日遊」的願景，成為充滿海線地方特色及觀光的新景點，搶攻暑假親子商機。

不過，台中市議員楊典忠指出， 台中海洋館去年基本營運工程完工後，因為工程期間造成原場館地磚、音響、外牆設施損壞，市府再動支第二預備金4569萬元，辦理台中海洋館設施及周邊環境改善工程，工程總價已經超過8.6億元，觀旅局雖承諾會在今年第一季試營運，但是以台中市政府目前工程與現場驗收情況，海洋館恐怕很難如期營運，再次面臨跳票。

地方民眾表示，台中海洋館歷經三任市長的更迭興建，早期規畫為企鵝館，之後改為白海豚生態館、海洋生態館，歷經12年，地方盼望正式營運後，能讓台灣好行新闢路線679觀光巴士早日行駛，千萬別再讓台中海洋館開幕的承諾跳票。

民眾也擔心，台中海洋館地處偏遠，若缺乏整體行銷規畫，只是結合海線觀光資源的大拼盤，恐怕風潮一過，將淪為「蚊子館」。

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