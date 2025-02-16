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復興深坑包種茶 農會總幹事黃土水獲特等獎

記者劉懿萱／新北16日電
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深坑區農會總幹事黃土水。（圖／新北農業局提供）
深坑區農會總幹事黃土水。（圖／新北農業局提供）

深坑四寶首項是包種茶，新北市深坑區農會總幹事黃土水感嘆茶園凋零，令他興起復興深坑包種茶心願，5年前投入茶園栽種，今年首獲石碇冬季包種茶特等獎，也帶動其他農友加入，深坑現有5座茶園，他欣慰地說「終於看到一絲曙光」。

黃土水說，青農返鄉栽種意願低，生計不易，茶園逐漸凋零，深坑早在清朝乾隆年間就已有種植、交易茶葉的紀錄，當時有茶路、淡蘭古道運送茶葉，深坑成為茶葉集散地，興盛一時，到70年代茶葉才轉移到石碇、坪林，他以深坑首度種茶樹的年份命名「1792年茶園」。

黃土水非農業專業出身，一開始栽種遇到不少難題，同時還要在農會上班，草創時期經常清晨5時到茶園巡視，7時再去上班，下班再來一趟，如此往復好幾年。他堅持不用除草劑。茶園至今面積達1公頃，年產量1000台斤，茶樹種植青心烏龍及台茶12號金萱品種，以生產 包種茶、蜜香紅茶為主。

黃土水日前參加與石碇區農會辦理冬季包種茶比賽，報名10點茶樣全數獲獎，還拿到特等獎。他分享，天候及環境條件對茶菁品質至關重要，可改變茶湯風味。

深坑經黃土水一番努力，現有五家新興茶園，但他笑稱是「四、五年級聯盟」，憂心都是一群老人，沒有年輕人來學種茶、製茶，正與在地電子廠洽談，將做一處深坑現代化製茶廠，鼓勵茶農不只製茶，還要能吸引遊客到茶園體驗食農教育，帶動地方創生。

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