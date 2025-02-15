稅收超徵 賴清德倡社會投資 在野拚還錢於民法制化

去年全年超徵稅收5283億台幣，國民黨立院黨團主張還稅於民，普發現金1萬元台幣。國民黨立委賴士葆表示，將修法讓普發現金法制化。（本報資料照片）

去年稅收超徵5283億元（台幣，下同，約161.7億美元），創歷史新高，國民黨 立院黨團建議全民普發1萬元，並規畫修法，賦予普發現金法源。賴清德總統對於超徵稅收則另有規畫，昨表示對社會進行更大的投資 ，形同否定藍營建議普發現金的建議。

賴總統昨天出席工商團體春節團拜並致詞，首度回應國民黨提出超徵稅收應該還稅於民的訴求，強調「政府有稅收，那我們對社會進行更大的投資」。

賴總統表示，台灣產業繁榮發展，政府因此獲得更多的稅收，「這個稅收第一個會用於社會投資」，他表示，0到6歲國家一起養會持續推動，還有高中職免學費、私立大學學費補助等，並且推動長照3.0。賴總統表示，政府也應該要做產業界的後盾，讓經濟持續發展，比如投資台灣三大方案延至2027年落日、持續檢討五缺障礙、壓低通膨。

對此，國民黨立委賴士葆昨表示，近年來稅收超徵達1.8兆元，為了不能每次由立委像乞丐般跟政府要錢還給人民，於是決定法制化，這會期將推動預算法修法，超收稅款超過原訂的20%，政府就要還稅於民，至於還多少金額，由政府來訂定。

民眾黨 團總召黃國昌說，民眾黨團將開公聽會聽各意見，針對超徵金額要如何還財於民以及促進台灣現在公共政策實踐，之後提出完整計畫。

吳思瑤表示，超徵數字要經過7月的結算，才能算出當年度真實的財政剩餘數，不是國民黨所說的剩餘有5283億元。