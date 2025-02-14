我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：習近平下周將與馬雲等企業領袖會談

應對川普關稅 賴清德：編特別預算、讓國防預算達GDP3%

台幣匯率恐34至35？彭博：台1產品銷售旺、貶值疑慮加劇

編譯黃淑玲／即時報導
保單熱銷，令台灣壽險公司勢必又會再增加投資海外資產。（路透）
保單熱銷，令台灣壽險公司勢必又會再增加投資海外資產。（路透）

彭博資訊14日報導，台灣的保單銷售大增，對資本加速外流構成威脅，可能拖累台幣貶至全球金融危機期間的水準。

據台灣財團法人保險事業發展中心上周公布的數據，台灣去年12月保單銷售激增至逾1000億元台幣（約30億美元），創2022年1月以來最高單月紀錄。與銀行外幣存款相比，保險產品的報酬率更高，推動了保單需求成長。

分析師擔心，由於台灣缺乏高收益的固定收益工具，本地規模1兆美元的壽險業，原本就已大量投資海外資產，現在又將會再增加這類投資。如此一來，將加快資本外流，令台幣匯價承壓。

ING首席大中華經濟學家宋林說，「隨著保單銷售成長，台灣壽險公司會有更多的投資以美元計價，例如，美國債券和高股息股票，因為這些產品的報酬率相對於本地和區域固定收益產品來說，相當有競爭力」。以中期來看，「是另一個加劇台幣貶值的因素」。

台幣目前已經因全球貿易戰的威脅，以及台美之間大幅利差而走弱。今年稍早，台幣兌美元匯率九年來首次跌破33的關鍵心理關卡，台幣今年以來的表現也落後於多數北亞貨幣。

彭博行業研究策略師估計，今年台幣兌美元匯率將會測試34至35之間的底部，而台幣上一次觸及這一區間，是在2009年全球金融危機期間。

台幣走貶有利於台灣以出口為導向的經濟，但台灣央行本月已出手干預，穩定匯市。台灣總統賴清德也承諾，在日益緊張的地緣政治局勢下，將保持匯率、利率和通膨的穩定。

不過，現在台幣正在失去另一支柱。本地壽險公司傳統都是在無本金交割遠期外匯交易（NDF）市場裡，做空美元兌台幣匯率進行避險。但法國巴黎銀行駐香港大中華外匯暨利率策略主管Ju Wang說，市場對於台幣最後將貶至接近34的預期，限制了壽險業者這樣的避險操作。

壽險 匯率 投資

上一則

台女火車站「用快煮鍋煎鍋貼」 還邊吃邊跟站務員吵架

延伸閱讀

華人律師協會 提醒保戶災後救助有權要求3成保障金

華人律師協會 提醒保戶災後救助有權要求3成保障金
加州最大保險公司State Farm 要求立漲房屋保費22%

加州最大保險公司State Farm 要求立漲房屋保費22%
洛杉磯野火效應 State Farm要漲保費22%

洛杉磯野火效應 State Farm要漲保費22%
加州保險廳批了 康斗公寓保費平均調漲30%

加州保險廳批了 康斗公寓保費平均調漲30%

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
台中新光三越氣爆，百貨內部滿目瘡痍狀況曝光。(讀者提供)

台中新光三越疑施工氣爆已4死24傷 初步調查拆卸裝潢釀禍

2025-02-13 02:50
成功大學副校長陳鴻震(左)與台灣大學資訊工程系教授徐宏民被爆同偷吃一女。(擷自台灣大學資工系及成功大學官網)

被爆與台大教授共用美魔女小三 成大副校長回應：不實揣測

2025-02-12 00:05

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30
1968年，平鑫濤為妻子林婉珍拍的照片。照片中的她笑容燦爛。(皇冠提供)

瓊瑤去年底剛走 平鑫濤前妻林婉珍4日辭世

2025-02-11 00:40

超人氣

更多 >
過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡

Medicaid經費恐停 診所開始拒收白卡
「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　

「九重紫」孟子義深入險境？ 赴柬埔寨拍新劇 網喊李昀銳護花　
曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新

曾被16所大學拒絕卻被谷歌錄用的華裔高中生 近況更新
這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點

這座美國最古老城市 獲選最友善旅遊地點