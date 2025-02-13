控李文忠性騷 女員工傳遭國防院高層秋後算帳 情緒崩潰

國防安全研究院前執行長李文忠疑似涉及騷擾女性同仁，國防部表示已要求國防院啟動調查。（本報資料照片）

國防安全研究院前執行長李文忠遭爆料涉性騷擾 女性員工，昨天又傳出國防院高層主管秋後算帳，造成當事人近乎情緒崩潰。國防部 證實，整合評估司官員涉施壓當事人，已調離主管職，靜待調查。國防院也已展開內部調查，多位主管可能停職或調離職務。

李文忠以健康理由請辭國防院執行長後，遭踢爆對國防院女性員工連續傳發「好想你」等訊息，涉及性騷擾，國防部要求國防院查辦全案。

事後傳出國防院內有高層主管介入甚至秋後算帳，清查舉報者，要求疑似對象女員工搬離辦公室；還有院內主管透過群組散發挺李文忠文章，造成當事人承受群體心理壓力；國防部整評司處長級官員還透過親屬打電話給女員工施壓，造成女員工情緒幾乎崩潰。

國防部表示，已要求國防院就疑涉性平事件，依法採取適當措施，提供當事人應有保護。針對媒體報導整評司人員涉及「施壓」，已將該員調離主管職，靜待調查，依法適處。

另民進黨 內也再爆性騷疑雲，一名女性前黨工10日晚間在臉書發文，「2023年6月27日那天你喝多性騷擾我的事，我忍多久了？」透露在民進黨任職4年間，曾遭時任主管酒後性騷。

民進黨發言人吳崢和民進黨性平部主任李晏榕都表示，黨部相關性平案件，目前由性平部處理中，相關處理調查程序依法要保密，現階段無法說明。