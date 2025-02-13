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台企銀董座董座請假91天領191萬獎金 黃國昌：錢怎麼領的？

台灣新聞組／台北13日電
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台企銀董事長劉佩真（右）因涉嫌浮報近百萬台幣業務費遭新北地檢署約談，訊後以50萬台幣交保(約1.5萬美元)候傳。(本報資料照片)
台企銀董事長劉佩真（右）因涉嫌浮報近百萬台幣業務費遭新北地檢署約談，訊後以50萬台幣交保(約1.5萬美元)候傳。(本報資料照片)

八大公股行庫之一的台灣中小企銀董事長劉佩真疑涉背信罪遭檢方偵辦，負責督導公股行庫的財政部官員昨天表示，去年底接獲檢舉，責成台企銀獨立董事展開行政調查，已要求必須最晚2月14日提交調查報告，屆時根據調查結果，決定後續處理事宜。

民眾黨立委黃國昌昨天表示，本件震撼金融圈事件，財政部國庫署和金管會一片靜默，沒有任何反應。劉佩真2023年請假91.5天，透過事後銷假方式，以居家辦公等名目銷掉69天，請假天數驟減為22.5天，因此領走高達191萬元台幣(約5.8萬美元)績效獎金，「這個假到底怎麼銷的？這個錢到底怎麼領的？」負責公股行庫管理的財政部，有必要調查清楚給社會一個交代，畢竟這是人民的錢。

本報系聯合報取得檢舉函，檢舉人指出，劉佩真是前主計長朱澤民妻子，2023年6月上任，8月起就開始請假，包括特別休假、病假；2024年她命令⼈事部門幫她銷假，銷掉2023年所請的假，以領取年節獎⾦、績效獎⾦、特別獎⾦。檢舉人質疑劉叫人銷假依據何在？上班天數少又領高額獎金，這叫其他努⼒為銀行賣命的基層⾏員情何以堪？

銀行檢舉人也說，台企銀表訂上班時間上午8時50分，劉佩真都是近中午才進公司。⾝為⼀間公司領頭⽺，這樣的⼯作態度和⾏為，真的是財政部派來幫助銀⾏業務發展的嗎？還是因為她的丈夫曾是前總統蔡英⽂⼿下⼤將，所以派她來銀⾏拿資源、撈油水？

檢舉內容也向金管會提出檢舉，但遲遲未收到回應，質疑有包庇之嫌，才會向立委提出陳情，希望立委要求相關單位介入處理及調查。

金管會官員昨回應，收到檢舉函後，考量和公股事務有關，因此函請職司公股管理的財政部了解。據悉去年10月金管會已將檢舉函轉給財政部國庫署。

財政部去年啟動調查，包括責成台企銀獨董進行了解，不過行政調查時程一延再延，引發是否有政治壓力聯想。財部官員說，時間延後是因為獨董調查需要調資料、開會，已要求最晚14日須提交報告。

財政部 黃國昌 民眾黨

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