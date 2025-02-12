物價高、生活壓力大…北市爆教師荒 年缺額逾1800人

因為台北市生活費高、房租貴，教師荒嚴重，近3年缺額均超過1800人，正式老師找不到人，就連代理教師也不具優勢；示意圖。(本報資料照片)

物價高與生活壓力大，部分北漂的教師直言，扣掉房租、生活費，每個月幾乎存不到錢，只能選擇便宜、環境差的租處，不少懷抱熱情北上工作的同伴，沒幾年就擋不住現實壓力調離。近三年北市出現教師荒，每年缺額已超過1800人，不僅正式教師告急，連過去條件具優勢的代理教師也經常開六、七招還找不到人，有校長呼籲應比照「偏鄉加給」，給北市教師「首都加給」留才。

北市教育局 表示，日前向中央提案，教育部 以「無適當指標」否決提案，目前盼提升福利 減輕教師生的活壓力。

北市教育局統計，2022學年度懸缺教師共2030人，包含高中職662人、國中497人、國小871人；2023學年度共2195人，其中高中職757人、國中495人、國小943人。2024學年度1868人，包含高中職575人、國中568人、國小725人。近三年缺額均超過1800人，正式老師找不到人，就連代理教師也不具優勢。

中華民國中小學校長協會理事長校長陳清義表示，近年正式教師報到人數顯著減少，以他服務的延平國小為例，曾開五個缺僅1人報到，剩下的缺開了六、七輪代理教師還招不到，多出的課由行政承擔，「惡性循環」不斷加重工作量，導致更多人離開，教師更難找。

依照現行制度，教師起薪，大學學歷4萬6700元(台幣，下同，約1422美元)、碩士5萬4170元(約1650美元)、博士5萬9740元(約1819美元)，再依不同職位提供加給，薪水看似不錯，但實際上工時長，經濟壓力大，是說不出的苦，在北市更明顯。

高雄市潮寮國小學務主任吳佳霖，曾在台北任教超過10年，疫情時期選擇調回家鄉教書。他返鄉後，分享初到北市找房子，被租金嚇到，不到10坪套房要價1萬5到2萬元(約456到609美元)，「住近，房租通常很貴，住遠，卻離學校很遠」，為省錢只好每天多花2小時通勤，但住三重頂加雅房每月也要7000元，加上基本開銷就要2、3萬元，若還有孝親費、生活娛樂、治裝等，存錢就成為天方夜譚。

「台北物價與生活品質真的讓人感到壓力大」從台中北漂第四年的張濡璿分享，北市不管遠距、行政都走在很前面，自己甚至要換筆電來維持上課品質，第一年擔任導師更是天天到晚間7、8時之後才回家。薪資扣掉生活費、交通，「台中薪水比我低的朋友，存的錢都比我多」，希望有「首都加給」提供留在台北的動力。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，台北市代理教師過去具有全年聘、年資敘薪等優勢，但教育部2023年宣布代理教師教師全年聘，2025學年度各縣市全面採計代理教師年資後，優勢已不在，未來北市教師缺口恐會愈來愈大，影響學子受教品質。

「薪資待遇是最直接留住人才的方法」北市教師會政策部主任葉青芪直言，政府應去研擬如何給老師更多補貼，確保經濟上有更好保障，並檢討、改革現行獎勵、不適任教師汰除等制度，才能讓大環境更進步。

北市教育局坦言，依公務人員加給給與辦法規定，無法直接規畫發給教師首都加給，日前曾向中央爭取，建議應以北北基桃生活圈發放，教育部最終以「無適當指標」否決提案；未來除透過教師選拔或競賽調升敬師獎勵金，其他諸如員工待遇、福利、獎金等給與事項都須經行政院核定，將補助通勤交通費、任職滿1年40歲以上代理教師享2年補助一次4500元健檢、全國最高敬師獎勵2000元禮券等，透過提升福利爭取留才。