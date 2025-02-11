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冷眼集／「750之亂」 綠委小看宅宅怒火 忘了監督本業

記者 黃婉婷
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「750之亂」引發強烈反彈，國民黨團首席副書記長羅智強（右）、立委翁曉玲（左），痛批該政策，趕快悔悟公開道歉撤回，停止搶錢。（記者曾吉松／攝影）
「750之亂」引發強烈反彈，國民黨團首席副書記長羅智強（右）、立委翁曉玲（左），痛批該政策，趕快悔悟公開道歉撤回，停止搶錢。（記者曾吉松／攝影）

「750之亂」掀全台熱議，再成執政黨的「民怨炸彈。事實上，這顆地雷早在去年7月就已醞釀，但直到上路前夕，才因藍營立委揭露荒謬收費標準，才漸漸浮上水面，逼得民進黨政府不得不倉促滅火，讓爭議在3天內落幕。不免讓人質疑，「積極反映民意」背後，實則為典型的亡羊補牢。

「電信管理法」授權國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）管理無限射頻設備實屬合理，避免境外不合格產品進入台灣；面對質疑，ＮＣＣ第一時間稱要反映審查成本，卻未清楚說明收費範圍和邏輯，導致政策內容模糊不清，後續到底檢測了什麼項目、這些項目為何必要，以致要花到750元，也未說清。

再者，「自用第二級電信管制射頻器材」範圍過廣，就連遊戲手把、藍牙耳機這類商品都遭殃，不只是讓科技愛好者措手不及，也被揶揄是向「數位宅宅」收取「信仰稅」，也讓網友氣不過，於六日在公共政策網路參與平台提案，認為「自用民生與視聽娛樂器材」應排除在此收費範圍內。

事件從8日延燒至今3天，相較在野猛轟，民進黨立委卻鮮少發聲，直到昨天才匆忙到行政院「反映民意」。儘管民進黨立委沈伯洋強調這項政策有「防堵不合格設備」的良善初衷，卻也坦承政策執行必須檢討。就有網友質疑，若非藍營立委接到陳情，輿論炸鍋無法忽視，綠營立委是否還會主動檢討政策？

當政策隱患逐漸發酵，綠營立委卻似乎忙於大罷免，忘了監督行政機關的本業。儘管爭議最終隨著ＮＣＣ改口「檢討調整」暫緩收取落幕，但不禁讓人擔心，未來還會有多少錯誤政策，會一路經過預告、備查，再引爆民怨？這場風波，應成為執政黨的警鐘。

民進黨 檢測 罷免

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