棒球沙漠開出玫瑰 桃園三級棒球 從水泥地到拿冠軍

以平鎮高中棒球隊員為主體的中華隊，去年擊敗日本奪得U18亞洲青棒錦標賽冠軍。（本報資料照片）

台灣棒球在去年大放異彩，除了寫下歷史新頁獲得世界棒球12強賽冠軍，以桃園平鎮高中為主力的中華隊也擊敗日本 ，暌違17年再度捧回U18亞洲青棒錦標賽金盃，新明國中則衛冕世界次青少棒錦標賽冠軍，拿下11年來的第6冠，龜山國小則創15年最佳成績奪下世界少棒錦標賽亞軍。去年是桃園三級棒球豐收年，但誰能想到，桃園在20年前卻是「棒球沙漠」。

新明國中 豎起第一根基樁

1977年成立棒球校隊的新明國中是在「沙漠」豎起第一根基樁的先鋒者，但因缺乏球場及球員而數度解散。揚名1992年巴塞隆納奧運的名投郭李建夫，就讀新明時就因學校沒棒球隊而改練壘球，升上國二由校方推薦給榮工青少棒隊，最終在棒壇發光發熱。

1999年，新明國中重組棒球隊，由體育班導師張滄彬擔任總教練，學生白天練體力、下午在水泥地練球，辛苦鍛鍊3年後在全國青少棒錦標賽揮出震驚棒壇的一擊，勇奪冠軍並代表台灣在小馬聯盟亞太區青少棒賽拿下第3名。

龜山國小 培育人才的起點

默默無名的球隊如橫空出世般變成全國第一，各界都納悶怎麼辦到？早從教職退休 的桃園市市政顧問張滄彬給出了「品性第一、球技與課業並重」的答案；他說，國中階段以培養興趣為主，鍛鍊體能球技適當即可，但要嚴格要求學業，小球員們經常在球場背英文單字。

張滄彬回憶，剛組建球隊那幾年沒成績，比賽經費多由老師及家長湊，交通工具是私人轎車，沒錢住飯店就到廟宇借宿，還好小球員爭氣。拿下全國冠軍後，時任縣長朱立倫 及兼任全國棒協副理事長的副縣長廖正井推動三級棒球計畫，先成立龜山國小少棒隊，讓新明國中有穩定球員來源，隔年再成立平鎮高中棒球專長體育班承接新明優秀選手。

真正讓棒壇震撼的是2007年玉山盃爭奪國家隊代表權那役，平鎮高中打破「北穀保、南高苑」棒球神話，當年聯合報體育版以「爆冷」為標題，形容沒有明星球員的平鎮高中擊敗棒球名校穀保家商奪冠過程。談到這一戰，張滄彬露出神氣眼神說「沒想到提早一年圓夢；桃園青棒強權就從那時開始」。

「當年由平鎮及穀保組成中華隊出戰第7屆亞洲盃青棒錦標賽被認為史上最弱，但我們卻打破紀錄，不但贏了宿敵日本及南韓，5場比賽拿了54分卻零失分，其中3戰提早KO對手（結束比賽）。」前中華職棒三商虎球員、平鎮高中教練藍文成說，那次拿下亞青盃後，台灣等了17年，直到去年的第13屆才由平鎮為主的中華隊再度奪冠。

新明國中青少棒迄今已獲12次台灣代表權，勇奪7次世界青少棒冠軍，過去7年6度參加世界次青少棒LLB錦標賽5度抱回冠軍；平鎮高中青棒隊成軍21年，獲玉山盃及王貞治盃全國青棒錦標賽各9次冠軍，組成中華代表隊奪得亞青盃冠軍二次，黑豹旗全國高中棒球大賽舉行12屆拿了7次冠軍。

平鎮高中 用制度留住教練

除了去年12強林立、江坤宇、戴培峰，今年經典賽資格賽36人集訓名單有11人為平鎮高中畢業，投手古林睿煬、徐若熙、伍祐城、林維恩及野手曾子祐、劉鴻基、宋晟睿更擠進首波28人名單。

桃園三級棒球隊開花結果，張滄彬歸功於以新明國中為中心建構的桃園棒球發展制度，龜山、中平、大勇、仁善等四所國小優秀少棒球員升到新明國中繼續磨練，國中好手再進到平鎮高中深化球技，尤其新明及平鎮分別有六名、七名比照教師待遇的專任教練更是關鍵，讓教練更安心教球，這是別縣市沒有的制度。