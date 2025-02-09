全台多地1月新生兒「掛零」 地方特色產業恐後繼無人

許多鄉鎮今年1月的出生人數掛零或個位數，加上高齡化夾擊，地方憂心如嘉義番路鄉的柿子等特色產業，恐後繼無人。（圖／番路農會提供）

「生不如死」情況惡化，許多鄉鎮今年1月的出生人數掛零或個位數，加上高齡化夾擊，地方憂心如宜蘭三星 蔥、嘉義番路鄉的柿子、屏東枋山的芒果和洋蔥等特色產業，恐後繼無人，田園將蕪的前景堪慮。

苗栗縣人口最少的獅潭鄉上月跌破4000人，僅剩3993人，且高齡化嚴重，少聞新生兒啼哭聲；統計去年5、6月，獅潭鄉都無新生兒登記，去年只出生15人，今年1月出生數掛零。

鄉長劉淑能說，獅潭是苗栗高齡化最嚴重鄉鎮，鄉內的柑橘是重要農特產，栽種面積120公頃，但老年人口逼近3成，少子化加上青壯年外移，柑橘產業前景讓人憂心。

「我上任兩年只收到10多張紅帖，白帖卻有100多張，真的生不如死。」屏東縣枋山鄉鄉長羅金良說，去年12月、今年1月都無新生兒，鄉內公立幼兒園學生愈來愈少，今年7月將縮編；枋山特產是芒果和洋蔥，雖有年輕人願意回來，但抵不過缺工人力，恐影響地方產業。

屏東和苗栗一樣，人口都在下滑；屏東33個鄉鎮市中，除枋山外，獅子鄉、麟洛鄉1月的出生數都掛零。獅子鄉長朱宏恩說，全鄉已跌破5000人，青壯年多往中北部發展。麟洛鄉長鍾慶平說，公所有發生育津貼和結婚補助，但杯水車薪，效果有限。

宜蘭縣三星鄉生產三星蔥，人口緩步減少，上月新生兒數只有兩人，死亡18人。鄉長李志鏞說，近年出生人數減少，幸好有移居人口補上，總人數維持在2萬多人。但種植三星蔥靠人力，若蔥農持續高齡化，產業將面臨危機，目前鄉內雖有青壯輩接手，但要持續鼓勵年輕人多生小孩。

南投縣去年出生數2413人，死亡數5411人，生死相差2倍，加上人口外流，人口數僅剩47萬2000多人；上月新生兒僅179人，集集鎮、國姓鄉各只有1人，水里鄉3人，鹿谷鄉與中寮鄉各4人。

南投縣府表示，少子化、高齡化都在偏鄉，托育資源不足，就學、就醫困難，年輕人外移或被鄰近城鎮、直轄市吸走，出生率更難有起色。