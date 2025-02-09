推廣太極氣功30年 吳義雄助全民運動獲「終身成就獎」

吳義雄幫助很多人重拾健康。(記者戴永華／攝影)

宜蘭縣教師吳義雄發現老同事老朋友失去健康或相繼過世，他也因身體不好提早退休 ，想尋找簡單易學的健身運動，無意間在台中看到太極氣功十八式親民易學，1994年引入宜蘭，2001年成立協會，會員快速成長，曾是宜蘭會員數最多的民間團體，幫助許多人重拾健康。

「教學」是吳義雄的終生職志，他退休前服務教育界30幾年桃李滿天下；52歲退休轉換舞台，成了宜蘭縣國際太極氣功的重要推手，初期每天一早遠赴縣境最北的頭城鎮免費教學，不管寒暑從未間斷，樂在其中。會員人數最多逾4000人，眾人齊演大會操時，動作整齊壯觀，畫面好看極了

出生6個月，吳義雄即喪父，幼年生活艱辛，發願長大後助人，因此任教時常接濟貧童營養午餐費；退休後投入氣功推廣，也常自掏腰包贊助會務，義務培訓種子教練。因太極氣功十八式是由中國大陸氣功大師林厚省編創，他多次自費前往大陸、印尼及泰國等地跟隨研習，帶回影視、錄音帶版權，在創會時也捐27萬元台幣(約8200美元)。

吳義雄說，太極氣功在大陸及東南亞 國家非常盛行，他原本也不懂，有次去台中太極氣功總會，看到這套功法動作簡單、吐納徐緩，幾乎沒有運動傷害，一套氣功打下來，手腳暖和通體舒暢，身心都有助益。

宜蘭縣體育會肯定吳義雄長達30年來熱心投入時間、精神與金錢，帶動全民健康，去年頒給他「終身成就獎」，肯定他推展全民運 動。