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香港直航難救花蓮觀光 720名港客對上萬房間杯水車薪

記者王思慧／花蓮9日電
香港—花蓮直航將滿2個月，一周4班滿載720名港客，對於花蓮旅宿1萬6000間房來說是杯水車薪，平日住房率大概2成，假日也只有3成多。(本報資料照片)
香港—花蓮直航將滿2個月，一周4班滿載720名港客，對於花蓮旅宿1萬6000間房來說是杯水車薪，平日住房率大概2成，假日也只有3成多。(本報資料照片)

「香花線」香港—花蓮直航將滿2個月，縣府統計從香港入境花蓮的旅客破萬，不過就算一周4班滿載720名「港客」，對於花蓮旅宿1萬6000間房來說，仍是杯水車薪，平日住房率大概2成，假日也只有3成多。業者希望早日開放陸客，或是政府再爭取直航班機，帶來更多客源。

縣府觀光處指出，香港—花蓮直航，自去年12月12日正式啟航以來，迄今已搭載約萬名旅客搭乘該航線直接入出境花蓮，其中外籍遊客（含港澳與大陸）就有5千多名，為花蓮帶來遊客；該航線於1月25日起，在農曆春節期間每天加開班機往返，至2月2日為止9天連假期間幾乎班班滿載。

雖然直航累積旅客很多，不過以一天來看，班機坐滿是180人，而花蓮有多達1萬6000間房，對於住房率來說沒有明顯起色，在2至3成間徘徊。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐坦言，直航帶來的旅客確實有限，若能增加班次會更好；不過直航班機到花蓮的時間已是晚上，比較多旅客選擇住宿，不像郵輪遊客一日遊後就回船上，相較之下直航的觀光效益高，盼未來還有更多不同航點的直航班機。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，以旅館來說，港客數量沒有很多，還有加強的空間，除了載客率要高之外，來客停留天數也要變多，才會對住房率有幫助，這是縣府與業者要一起努力的地方。

針對港客難以提升花蓮住房率，縣府觀光處長余明勲說，本月20日將赴香港旅遊博覽會，宣傳直航優惠，吸引旅客搭乘；除了希望陸客早日開放外，之前有跟相關航空、旅行業者洽談日本、韓國直航班機，要爭取更多國際觀光客訪花。

花蓮—香港在去年12月啟動直航班機，由香港快運班機搭載遊客抵達花蓮機場，不過對於...
花蓮—香港在去年12月啟動直航班機，由香港快運班機搭載遊客抵達花蓮機場，不過對於當地住房率來說沒有太大助益。(本報資料照片)

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