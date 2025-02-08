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環境部將提升減碳目標 環團批沒執行方案

記者葉冠妤／台北8日電
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環境部7日舉行第三期溫室氣體階段管制目標草案公聽會，環保團體在環境部前舉行記者會，呼籲協和電廠轉型再生能源，否則四接2032年完工時，很快就要2050淨零目標年，等於完工時就接近淘汰。（記者曾原信／攝影）
環境部7日舉行第三期溫室氣體階段管制目標草案公聽會，環保團體在環境部前舉行記者會，呼籲協和電廠轉型再生能源，否則四接2032年完工時，很快就要2050淨零目標年，等於完工時就接近淘汰。（記者曾原信／攝影）

環境部去年底公告「第三期溫室氣體階段管制目標草案」，將台灣2030年減碳目標，從「較基準年（2005年）減量24±1%」提升為「28±2%」，昨為此舉行公聽會。環保團體質疑聲音多，也批環境部只有目標數字，沒有執行方案。環境部表示，會將各界意見報到行政院，也會持續社會溝通。

多個關心溫室氣體排放議題的環保團體，昨在會前舉行記者會。台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅以四接為例，指協和電廠改建260萬瓩大型燃氣火力電廠後，年排放量增為623萬噸，是現況的近三倍，政府若真有減碳決心，應轉投入深度節能、能源管理及再生能源等更永續的方案。

環境權保障基金會專職律師黃馨雯則說，依氣候法規定，階段管制目標是「五年為一期」，過去第一期及第二期也都是公布五年，但環境部這次草案只有公布單年度的管制目標，不符法規。再者，台灣2020年減量目標為2%，2025年為10%，以線性減量方式檢視，每年應減量1.6%，但2021年及22年的減量進度嚴重落後，環境部應說明第二期階段管制目標落後的加速改善方案。

蠻野心足生態協會專員洪碩辰也質疑，製造部門碳排最多，降幅卻只有18%， 能源部門降23.1％，卻將減碳責任轉嫁到農業跟環境部門，各自要降35%、71％，環境部門有這麼卑微嗎？

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀建議，政府應積極鼓勵「企業再生能源自發自用」，參考美、澳、日等國際經驗，提供租稅減免、擴大補助與簡化行政流程，納入製造部門的產業自主減量計畫並提出誘因措施，才能幫助企業符合供應鏈需求，協助台灣減碳。

減碳 供應鏈 能源部

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