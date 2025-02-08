台灣1月CPI創11個月高 物價漲民眾喊吃不消

主計總處公布1月消費者物價指數（CPI）年增率2.66%%，主因今年春節 落在1月，受旅遊、計程車費用加成，加上蔬果、肉類及外食費、房租持續上漲，推升1月CPI年增率衝上2.66%，創11個月新高。

即便扣除元月分春節加價效應，1月CPI年增率仍為2.03%，還是超過通膨警戒線。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，主要原因有二，一是蔬菜雖復耕狀況好，菜價較上月跌16%，但去年基數低，1月菜價年漲幅度仍有兩成；第二是外食及服務類價格仍高。

曹志弘表示，由於每年春節落在1、2月分不盡相同，因此一般會以1、2月平均值觀察物價。他估2月CPI就會大幅下降，約在2%左右，第一季整體CPI也是約2%。

值得注意的是，台灣知名連鎖餐飲品牌，近來陸續宣布調漲產品價格，不少民眾大喊實在「吃不消」。1月外食費年漲3.17%，再攀十個月高點。曹志弘表示，外食漲幅的確擴大，且最近三個月都在3%以上，主因外食業者受營運成本推升，如工資、食材及租金上漲，因此調漲售價。

曹志弘坦言，外食費價格上漲，房租持續居高，兩者上漲趨勢並無趨緩跡象，導致民眾對物價上漲感受很深刻。

1月房租年漲2.48%，雖較去年12月的2.61%略為縮小，但房租漲勢從去年5月起都大於2.5%，1月雖略縮小，但還要再觀察，因為住宅維修費提高、物價上漲及房價利率上漲等因素還未消失，要再觀察幾個月才能確定趨勢是否縮小。

至於美國總統川普 上台後國際油價 下跌，曹志弘表示，國際油價今年1月比去年12月上漲，原因是美國對俄羅斯祭出制裁，但因川普打算加徵關稅，又造成原油需求減少，近期油價又降。至於川普提高關稅，主要是影響美國及相關國家，對台灣物價短期影響不大。