公費流感疫苗快用罄 卓榮泰拍板增購10萬劑

全台掀起疫苗搶打潮，行政院長卓榮泰6日拍板，衛福部再增購10萬劑流感疫苗，提供65歲以上長者、學齡前幼兒等11類高風險族群。（記者李青縈／攝影）

藝人大Ｓ因染流感併發肺炎猝逝，全台掀起疫苗搶打潮，行政院長卓榮泰 昨天指出，公費疫苗一周內將用罄，因此同意衛福部再增購10萬劑流感疫苗 ，提供65歲以上長者、學齡前幼兒等11類高風險族群。

衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，將邀請五家疫苗廠商討論供貨狀況，最快本月20日供高風險族群接種。

11類高風險族群包括65歲以上長者、55歲以上原住民、六個月以上至國小入學前幼兒和孕婦、六個月內嬰兒之父母、高中職以下學生、具有潛在疾病者（包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者）、醫事及衛生防疫相關人員、托育人員、安養或長照機構受照顧者及員工、禽畜相關及動物防疫人員。

秋冬是流感高峰期，加上大S效應，導致台灣流感疫苗需求大增。行政院發言人李慧芝昨在記者會轉述，卓榮泰會中指出，去年度公費流感疫苗共658萬劑，自去年10月開打，提供65歲以上長者、幼兒等11類高風險接種，截至去年12月仍剩餘約80萬劑，今年1月開放全國年滿六個月以上民眾接種。

卓榮泰表示，近日因為相關不幸事件，民眾疫苗接種需求大增，但公費流感疫苗預計一周內用完，因此他同意衛福部再增購十萬劑公費流感疫苗，提供11類高風險族群，減少重症與死亡風險。

卓揆提到，目前自費疫苗依然充足，鼓勵民眾自費施打；他也請衛福部盡速依法辦理疫苗增購作業，確保疫苗迅速到位，另請地方政府妥善規畫接種作業，提供便民接種服務。

因應流感疫情高峰，疾管署自去年12月中旬起至今年2月底，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少憾事發生。

大S過世提升流感疫苗接種意願不只發生在台灣，香港 也出現類似情況。

香港近日出現搶打流感疫苗熱潮，部分診所已現疫苗不足。同時香港衛生防護中心表示，香港1月初踏入冬季流感季節，目前個案仍在攀升，看不到何時到峰頂，流感高峰期至今，香港已記錄到199宗需入住深切治療或死亡的成人流感個案。