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桃園6藍委約喝春酒 韓國瑜、張善政將出席「力保小雞」

記者李成蔭、王千豪、陳俊智／台北7日電
桃園立委牛煦庭舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」，強調酒跟罷免無關。（記者李成蔭／攝影）
桃園立委牛煦庭舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」，強調酒跟罷免無關。（記者李成蔭／攝影）

罷免襲來，桃園六位國民黨立委全數遭提罷免，立委牛煦庭今舉辦「歡樂春酒 桃園隊報告」，立法院長韓國瑜、桃園市長張善政都將出席「力保小雞」。牛強調春酒跟罷免無關，但確實有支持者焦慮，藉此場合澄清謠言，也是回應罷免的最好方式。

傳出六位桃園藍委找上韓國瑜，以春酒名義邀請藍營要角密會共商反罷免策略。牛煦庭昨駁斥，指春酒是純粹感謝後援會鄉親的支持，這些傳言「純屬腦補過度」，只是因為罷免剛好是時下話題，沒有必要做太多聯想。

牛煦庭說，韓國瑜、張善政都會出席「歡樂春酒 桃園隊報告」，他跟韓好幾個月前就約好了，至於反罷免策略，他說，無論有無罷免問題，桃園隊合作一直都很緊密，大家就是團進團出，這次春酒當然也就大家一起。

牛煦庭提到，現在確實有藍軍支持者焦慮，謠言也滿天飛，那總要有東西讓支持者去講，最適合、最實際的就是有個報告場合，自然而然的合體，好好宣傳政績，就是回應罷免的最好方式。

國民黨人士說，這次春酒確實是陸軍空軍結合，提前暖身，不少立委也緊張，利用春節勤跑基層，不過市政加國政的政績結合行銷，相信能獲民眾支持，不必太擔心；暖身同時也會注意罷免連署每一階段情況，不主動開戰，但必要之時一定會以戰制戰。

罷免 韓國瑜 國民黨

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