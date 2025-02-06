全民搶打、跨縣市接種 公費流感疫苗估2天內用罄

台中市中西區衛生所5日早上湧入民眾大排長龍，搶打流感疫苗。（記者趙容萱／攝影）

大S徐熙媛 流感併發肺炎病逝日本，引發全民搶打疫苗；台大醫院昨一早公告公費成人及兒童流感疫苗 用罄，暫停接種服務，台中市也因存貨不足而緊急關閉預約平台。疾管署表示，仍有近40萬劑自費疫苗供民眾選擇。

公費流感疫苗供不應求，估計這一、兩天內全數打完。台大醫院醫務秘書陳彥元表示，連一向拒打疫苗的頑固民眾都願接種疫苗，「院內一支流感疫苗也不剩」，院方已規畫再向廠商採購自費疫苗。

北市醫師公會理事長洪德仁表示，北市各行政區應該都沒有公費疫苗了，部分醫療院所緊急採購自費疫苗也被預約一空。

這波搶打潮出現少見的跨縣市接種，有基隆民眾開車至苗栗縣衛生所施打，苗栗縣衛生局疾管科長陳淑珠表示，縣內公費流感疫苗所剩無多，預計今天全數用罄。

不少彰化、南投民眾趕赴台中市接種公費疫苗，讓台中市衛生局緊急關閉預約平台以免引發民怨。台中市長盧秀燕受訪表示，「往年公費流感疫苗都有剩，今年是打氣最熱烈的一年。」

台中市各區衛生局昨一早即現排隊人龍，中西區衛生昨天上午10時就沒了公費疫苗，一名排隊年輕女性表示，為了打疫苗特地請假兩小時，只能失望而返；北屯區四民衛生所同樣大排長龍，開門一、兩個小時就打光疫苗，有民眾不死心，詢問是否可打殘劑。

疾管署統計，3日接種近4萬劑、4日接種7.3萬劑、5日接種數量仍在統計中，但公費疫苗確實即將用罄。疾管署發言人曾淑慧表示，目前仍有40萬劑自費流感疫苗供民眾選擇施打，至於是否緊急採購公費疫苗會謹慎評估。

另外，下周國高中小開學，家長擔心長時間群聚恐助長流感疫情 擴散，雙北教育局擬定防範群聚感染計畫，包括強化學校人員應變及防疫機制，提醒學生生病不上學等，並保持教室通風，也鼓勵師生盡速接種疫苗提升防護力。