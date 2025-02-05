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親綠側翼造謠疫苗經費遭砍 白委：52億一毛未刪

記者林銘翰、王千豪／台北5日電
大S因流感過世，許多族群膽顫心驚，不少人趕至診所搶打所剩不多的公費流感疫苗。（記者林伯東／攝影）
大S因流感過世，許多族群膽顫心驚，不少人趕至診所搶打所剩不多的公費流感疫苗。（記者林伯東／攝影）

藝人「大Ｓ」徐熙媛病逝，民眾關注流感疫苗接種資訊。民眾黨立委張啓楷表示，親綠側翼造謠藍白大砍疫苗經費，然而這筆錢一毛都沒有刪，主要是去年的疫苗採購執行率偏低，經過討論也僅凍結1000萬元(台幣，下同，約30.4萬美元)，目前為止國內流感疫苗仍然充分。

國民黨立院黨團表示，攸關流感疫苗預算的「疫苗基金」尚在審查中，且委員會審查結果「一毛未刪」。

張啓楷透過影片向媒體表示，部分親綠側翼網軍利用不幸事件，瘋傳藍綠立委大砍疫苗採購經費，然而今年度經費為52億3557萬元，這筆錢後來一毛都沒有刪；但去年疫苗採購執行率偏低，甚至多達1236萬劑新冠疫苗被銷毀，相信大多數台灣民眾也都認為要檢討，經過朝野立委討論，立法院僅凍結1000萬元，目前國內還有20萬劑流感疫苗，呼籲大家不要輕易聽信謠言，家裡有長者或幼兒就去打疫苗，有流感症狀也要趕快去看醫師，千萬不要再聽信沒有人性的謠言。

國民黨立委蘇清泉說，衛福部乃至整個行政院，過去因為完全執政，預算浮編情況嚴重，執行不力也沒人可管；凍結預算是民代問政的手段之一，希望讓執政者受到民意監督。

流感疫苗 預算 國民黨

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