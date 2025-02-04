我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

台砸百億推「地方創生」3.0盼吸引青年回鄉 成效待驗

台灣新聞組／專題報導
官方推動地方創生6年，已到檢驗成效的時刻；圖為國發會舉辦地方創生活動。(記者曾原信／攝影)
官方推動地方創生6年，已到檢驗成效的時刻；圖為國發會舉辦地方創生活動。(記者曾原信／攝影)

台灣新一波的地方創生3.0計畫自今年展開，為期4年的「打造永續共生好地方創生計畫」，將再投入60億元台幣。前後加起來，官方推動地方創生已經6年、投入金額超過百億元，估計1500名20到40歲的青年正在行動實踐的路上，到了該檢驗成效的時刻。

目前總共有國發會等11個部會都在推動地方創生，長久以來，外界質疑資源是否重複浪費。同時，是否僅培養了一群青年善用計畫拿補助款，成效卻未能可長可久。第三是多項補助限定年紀在45歲以下，也讓不少想投入地方創生的壯年感到不平。

效法日本 計畫進入第7年

台灣的地方創生是學習日本經驗。日本在10年前推動地方創生，首相石破茂在去年10月日本眾院大選主打「地方創生2.0」方案，修正實施10年的政策，並將原本每年編列的地方創生交付金加倍，達到2000億日圓新高。不過，自民黨在選舉大敗，失去眾院過半數地位，顯示選民似乎不埋單。而台灣為解決人口過度集中大都市、城鄉發展失衡問題，政府自2019年開始推動地方創生政策，即所謂的地方創生1.0；2021年「加速推動封為創生計畫」是2.0版本。今年是3.0版本，也進入第7年。

地方創生從1.0到3.0，除了「青年培力工作站」獲選團隊可獲300萬台幣補助，「獎勵青年投入地方創生行動」有35萬台幣補助，國發會今年起新增在重點區域將扶持10家廠商和十位返鄉創業青年，每位青年可獲得50萬台幣資金。這些資金持續投入地方創生，帶動青年回鄉。

廊帶實驗 盼吸引青年返鄉

針對11個部會都在做地方創生，國發會主委劉鏡清指出，各部會依其專長而有不同的主責項目，資源不至於重複。地方創生3.0計畫在執行的方式會做一些調整，目的就是帶動地方翻轉，讓大家不僅能在家鄉創業，還能活下來，「回鄉有機會過得比在都市還要好」，這是吸引青年返鄉，為家鄉帶來又一次繁榮的關鍵。

國發會已挑選4個地點做廊帶實驗。包括花蓮新城鄉、台東縣長濱鄉、屏東恆春、台南新化。劉鏡清表示，整體營造與體驗可以讓地方活絡起來，分散的點狀很難為遊客帶來豐富體驗，「廊帶」才能發展主題、帶動地方翻轉。

法規僵化 民團批扼殺創意

任內首推地方創生計畫的國發會前主委、現任台灣地方創生基金會董事長陳美伶稱，真正的地方創生是要能振興地方經濟，讓人口不外流，並培養留鄉的能力，代代都在地幸福生活，「要補助，就補助他現在真正最困難的需求」。

她描述心目中的地方創生，應該「是要從地底下長出來的、從地方上長出來」，由地方自己盤點地方面臨的問題，例如農業、社會、高齡者等，並且想出處理的辦法，整合問題、結合團隊、提出解方後，再向政府提出所需的協助。

針對地方創生3.0，陳美伶有兩大建議：鬆綁法規、做好基礎建設，法規與基礎建設就是民間做不到的兩件事。

她認為，現行法規對地方創生而言是非常僵化的存在，最常見的就是土地使用分區很難變更，限制了建築物的用途，也限制有利於地方創生的創意發想，曠日廢時的公文往返扼殺經濟模式成形與發展的時機。

地方創生獎勵計畫
地方創生獎勵計畫

日本 眾院 石破茂

上一則

台1月消費者信心指數連四跌 近8個月來低點

下一則

批選罷法覆議正當性零 黃國昌：行政院吃飽太閒

延伸閱讀

OpenAI新AI工具「深度研究」挑戰複雜任務 可信度校準有弱點

OpenAI新AI工具「深度研究」挑戰複雜任務 可信度校準有弱點
軟銀與OpenAI將在日合資設公司 提供企業客戶AI服務

軟銀與OpenAI將在日合資設公司 提供企業客戶AI服務
日本將管制晶片量子技術出口 中示警不利兩國經貿

日本將管制晶片量子技術出口 中示警不利兩國經貿
走訪日韓印德等國 奧特曼展開AI之旅

走訪日韓印德等國 奧特曼展開AI之旅

熱門新聞

林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
知名女星大S（徐熙媛）在日本得流感併發肺炎離世，震驚演藝圈。圖取材自Instagram

台灣人急打流感疫苗…若來不及接種 醫建議買2特效藥

2025-02-03 15:19
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人