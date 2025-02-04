台砸百億推「地方創生」3.0盼吸引青年回鄉 成效待驗

官方推動地方創生6年，已到檢驗成效的時刻；圖為國發會舉辦地方創生活動。(記者曾原信／攝影)

台灣新一波的地方創生3.0計畫自今年展開，為期4年的「打造永續共生好地方創生計畫」，將再投入60億元台幣。前後加起來，官方推動地方創生已經6年、投入金額超過百億元，估計1500名20到40歲的青年正在行動實踐的路上，到了該檢驗成效的時刻。

目前總共有國發會等11個部會都在推動地方創生，長久以來，外界質疑資源是否重複浪費。同時，是否僅培養了一群青年善用計畫拿補助款，成效卻未能可長可久。第三是多項補助限定年紀在45歲以下，也讓不少想投入地方創生的壯年感到不平。

效法日本 計畫進入第7年

台灣的地方創生是學習日本經驗。日本在10年前推動地方創生，首相石破茂 在去年10月日本眾院 大選主打「地方創生2.0」方案，修正實施10年的政策，並將原本每年編列的地方創生交付金加倍，達到2000億日圓新高。不過，自民黨在選舉大敗，失去眾院過半數地位，顯示選民似乎不埋單。而台灣為解決人口過度集中大都市、城鄉發展失衡問題，政府自2019年開始推動地方創生政策，即所謂的地方創生1.0；2021年「加速推動封為創生計畫」是2.0版本。今年是3.0版本，也進入第7年。

地方創生從1.0到3.0，除了「青年培力工作站」獲選團隊可獲300萬台幣補助，「獎勵青年投入地方創生行動」有35萬台幣補助，國發會今年起新增在重點區域將扶持10家廠商和十位返鄉創業青年，每位青年可獲得50萬台幣資金。這些資金持續投入地方創生，帶動青年回鄉。

廊帶實驗 盼吸引青年返鄉

針對11個部會都在做地方創生，國發會主委劉鏡清指出，各部會依其專長而有不同的主責項目，資源不至於重複。地方創生3.0計畫在執行的方式會做一些調整，目的就是帶動地方翻轉，讓大家不僅能在家鄉創業，還能活下來，「回鄉有機會過得比在都市還要好」，這是吸引青年返鄉，為家鄉帶來又一次繁榮的關鍵。

國發會已挑選4個地點做廊帶實驗。包括花蓮新城鄉、台東縣長濱鄉、屏東恆春、台南新化。劉鏡清表示，整體營造與體驗可以讓地方活絡起來，分散的點狀很難為遊客帶來豐富體驗，「廊帶」才能發展主題、帶動地方翻轉。

法規僵化 民團批扼殺創意

任內首推地方創生計畫的國發會前主委、現任台灣地方創生基金會董事長陳美伶稱，真正的地方創生是要能振興地方經濟，讓人口不外流，並培養留鄉的能力，代代都在地幸福生活，「要補助，就補助他現在真正最困難的需求」。

她描述心目中的地方創生，應該「是要從地底下長出來的、從地方上長出來」，由地方自己盤點地方面臨的問題，例如農業、社會、高齡者等，並且想出處理的辦法，整合問題、結合團隊、提出解方後，再向政府提出所需的協助。

針對地方創生3.0，陳美伶有兩大建議：鬆綁法規、做好基礎建設，法規與基礎建設就是民間做不到的兩件事。