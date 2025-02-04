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大S病逝…全台搶打流感疫苗 台南7400劑3小時用罄

台灣新聞組／綜合4日電
因大S流感猝死效應，部立台中醫院家醫科候診區3日出現接種流感疫苗人潮。（圖／台中醫院提供）
因大S流感猝死效應，部立台中醫院家醫科候診區3日出現接種流感疫苗人潮。（圖／台中醫院提供）

48歲藝人大S感染流感併發肺炎病逝，全台掀起搶打流感疫苗潮，各醫院及衛生局詢問度大增，疾管署網站一度被塞爆；衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，今年流感疫苗採購678萬劑，目前僅剩20萬劑公費疫苗，提醒高風險族群盡快接種。

疾管署昨緊急召開記者會公布最新疫情統計，1月19至25日類流感門急診就診，高達16萬2352人次，創近10年同期新高，預估本周及下周類流感門急診就診人次將達16至18萬人次；另外，去年10月1日至今年2月2日共641例重症通報，累積死亡病例132例，均為近5年同期新高，其中死亡個案九成以上未接種流感疫苗。

台灣這波流感疫情上升與國際流感疫情有關，目前全國65歲以上疫苗接種率46.3%、學齡前幼兒68.6%，因公費疫苗有限，各縣市政府都呼籲高風險族群盡速施打。

台南市原剩7400多劑公費疫苗，昨中午起不到3小時被預約一空，衛福部台中醫院家醫科門診昨下午湧現人潮，許多患者說看了大S新聞覺得應該接種流感疫苗保護自己，1名20歲大學生說，原以為流感致命多發生在老人，大S40多歲就因流感去世，決定馬上接種。

義大醫院家醫科主任洪暐傑說，過年前詢問病人都沒人想打流感疫苗，大S猝逝消息傳開，原本「勸打無效」的60歲患者，主動報到施打。

另據中國時報報導，疾管署發言人曾淑慧表示，過年期間因診所休診，就診人次下降，預估1、2周內還會再回升，至於人次是否比第4周還高，達16至18萬人次，疾管署持續監測中。

台南市診所協會理事長、台南市醫師公會理事長賴俊良也說，診所詢問有無疫苗的電話突然增加2、3成，當得知還有疫苗時，更有2、30人直接跑來診所搶接種，顯示大S離世喚起民眾的危機意識。

衛福部台中醫院表示，直接前往醫院要求接種流感疫苗的民眾較平日增加3成，小兒科開業醫師施勝桓坦言診所電話遭打爆，都是要預約接種流感疫苗病患；台中市衛生局表示，目前市庫公費流感疫苗只剩3萬8000劑。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠昨指出，縣內公費流感疫苗原有9.3萬劑，至今年2月2日剩3073劑。花蓮市衛生所昨天上午陸續出現施打人潮，詢問電話從未停過，很多民眾搶著預約下午接種。

因大S流感猝死效應，部立台中醫院家醫科候診區3日出現接種流感疫苗人潮。（圖／台中...
因大S流感猝死效應，部立台中醫院家醫科候診區3日出現接種流感疫苗人潮。（圖／台中醫院提供）

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