美電視節目赴台灣拍特輯 介紹阿里山及台南等景點

美國公共廣播電視（PBS）旗下的節目「行腳天下」來台拍攝，主持人馬洛茲（Mickela Mallozzi）（後左）介紹台南的廟宇文化等，預計今年夏天在北美地區美國及加拿大等地播出。（中央社）

台灣觀光 署今天表示，與美國公共廣播電視（PBS）合作，「行腳天下」（Bare Feet with Mickela Mallozzi）節目赴台拍攝2集台灣特輯，介紹台北、嘉義阿里山 、台南及台東等景點。

交通部觀光署發布新聞稿表示，行腳天下曾獲4次艾美獎 ，在北美地區頗富知名度，擁有許多忠實觀眾，為PBS最受歡迎的旅遊觀光文化節目之一。

觀光署表示，這次攜手PBS合作，行腳天下赴台拍攝，台灣也是第7季中唯一的亞洲國家，並會連續播出2集不同的精彩內容，預計於今年夏天在北美地區美國及加拿大等地播出。

觀光署表示，主持人馬洛茲（Mickela Mallozzi）依節目腳本前往台北、嘉義阿里山、台南及台東等地，完成10天緊鑼密鼓的拍攝行程，體驗台灣多元文化與豐富的觀光資源，並對台灣留下深刻印象。

觀光署說，馬洛茲在節目中會利用本身的舞蹈背景，用舞蹈體驗當地文化，以共舞模式，向觀眾介紹世界各地值得探索的旅遊目的地，如阿根廷、愛爾蘭、土耳其、摩洛哥、馬來西亞與韓國等，今年馬洛茲也在2025年紐約旅遊探險展（2025 New York Travel and Adventure Show）專題演講中介紹台灣旅遊。

觀光署長周永暉表示，PBS是北美市場重要電視台，透過行腳天下節目，許多旅客鍾愛的文化、美食及自然主題，相信在PBS的頻道播出，必能藉此吸引更多的北美旅客赴台旅遊。