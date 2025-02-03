年節急診患者暴增 醫師：開工再一波流感高峰

振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學預估，年節後感染流感患者已過潛伏期，將有一波流感高峰，務必小心防範。（本報資料照片）

年節期間，急診患者暴增，醫師統計，最近一周急診病患人數較平常增加一至三成，以腸胃道及呼吸道疾病為主，且流感 併發重症患者明顯增加。今起正式上班，預期將掀起另一波流感高峰。衛福部疾管署表示，每逢年後，門、急診患者上升，將密切監控。

「今年腸胃道、呼吸道患者確實多，一點都不誇張」。新北市立土城醫院急診醫學科主任薛承君說，春節時人潮群聚，流感、腸胃炎等傳染性疾病增加，且冬季本就好發心肌梗塞、腦中風 ，以致最近各層級醫院急診室異常忙碌。

薛承君表示，流感併發重症患者增加情形較去年、前年嚴重，原因為新冠疫情後，大家習慣拿掉口罩 ，增加流感病毒傳播風險。提醒民眾外出時最好戴口罩、勤洗手，如出現症狀，應與家人保持距離，年長者、幼童等重症高風險族群更需提高警覺。

振興醫院急診重症醫學部代理主任田知學指出，最近流感及腸胃炎就醫患者人數，占該院整體急診就醫人數約四成，原因為年節期間，民眾南來北往，病毒大交流，加上天氣寒冷，身體抵抗力下降，容易遭到呼吸道病毒感染，不少為全家一起急診。田知學預估，年節後感染流感患者已過潛伏期，將有一波流感高峰，務必小心防範。

衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，最近民眾南來北往，外出拜年、旅遊，容易感染病菌，流感、腸胃炎患者增加，仍在可預期範圍，天氣寒冷，需注意心肌炎、肺炎等症狀。年後的當周門、急診患者可能激增，疾管署將密切監控。