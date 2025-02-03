我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大S徐熙媛驟逝／日本導遊目睹她「流感4天奪命」

川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

撥補台電攻防…平均電價恐漲6.6%或不漲 立院本會期協商

記者江睿智、李成蔭／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
在野立委質疑政府能源政策錯誤造成台電虧損，刪除撥補台電千億元台幣預算。下月召開的電價審議會將決定4月是否要調漲電價。(本報資料照片)
在野立委質疑政府能源政策錯誤造成台電虧損，刪除撥補台電千億元台幣預算。下月召開的電價審議會將決定4月是否要調漲電價。(本報資料照片)

立法院刪除撥補台電千億元(台幣，下同)預算，下月召開的電價審議會將決定4月是否要調漲電價。經濟部推演兩劇本，一是電價不漲，先觀察國際能源價格走勢；其次是調漲電價，若要讓台電財務打平，平均電價要漲6.6%。

對於政府評估要調漲電價，藍營立委指出，台電負債累累，政府近年已多次增資加撥補台電，但虧損持續擴大，綠能蟑螂頻傳，根源是民進黨政府錯誤的能源政策導致。

截至去年底台電累計虧損逾4229億元(約128.3億美元)，依據台電成本，電價平均需調漲約6.6%才能不賠錢，近年工業電價多次調漲，如今已超過台電發電成本，經濟部預計下月舉行電價審議會，包括住宅及小商店的電價若調漲，將是自2024年起電價連三漲。

經濟部在2025年度編列撥補台電1000億元(約30.3億美元)，春節前立法院已三讀、刪除這筆撥補預算；經濟部另編列2024年度編列追加預算1000億元，立法院對此案決議「由院長召集協商，協商後再行處理」，這筆千億撥補是否還有轉圜空間，立院本會期見真章。

在野黨立委認為政府錯誤的能源政策導致台電大虧，一般認為要通過1000億元的追加預算並不樂觀。台電去年虧損411億元、累虧4229億元，但若仍有千億撥補支應，去年將由虧轉為盈餘589億元，累虧也可降到3229億元。

據了解，對於2000億元(約60.7億美元)撥補未有著落，經濟部內部沙盤推演兩個方向。第一個選項是電價先按兵不動，再視國際能源價格走勢來判斷。但在川普2.0時代，國際能源價格走勢不好預測，若由台電繼續舉債苦撐，國際情勢一有風吹草動，台電恐難因應。

第二個選項是調漲電價，但事關重大。若要讓台電打平，平均電價還要漲6.6%，若要讓台電有3%合理利潤，平均電價則要漲9.6%。外界預期，這波電價調漲將會以民生電價為主。

根據台電財務報告評估，台電若未能拿到2000億元撥補，以目前電價水準，預估今年還要再虧400多億元，建議適度調整民生電價，讓整體財務不再惡化。台電提及，民生電價330度以下用戶的每度單價比20年前低，以最低的120度來看，現行是1.68元，2004年則是2.1元。

俄烏戰爭導致國際燃料價格大漲，台電在2022年起陸續漲電價，民生電價多凍漲或採較低調幅，但產業電價漲了四次，單價已達到每度4.29元，累計漲幅超過6成；而民生電價平均單價仍為2.77元，台電每賣一度就虧超過1元。

預算 綠能 春節

上一則

進口乳標示未定 台酪農揚言上街：非國產不能有「鮮」字

下一則

台灣大樂透頭獎獎落台中 一人獨得482.6萬美元

延伸閱讀

川普揚言對台灣晶片課關稅 台經濟部回應了

川普揚言對台灣晶片課關稅 台經濟部回應了
金門804戶年初四停電 竟是喜鵲築巢肇禍

金門804戶年初四停電 竟是喜鵲築巢肇禍
風機退役潮／發電20年再裝新機？澎湖居民：全村都會拚命

風機退役潮／發電20年再裝新機？澎湖居民：全村都會拚命
風機退役潮／讓風場先延役？觀音人喊「要賠幾年健康」

風機退役潮／讓風場先延役？觀音人喊「要賠幾年健康」

熱門新聞

林葉亭曾透露，父親畢業於麻省理工學院（MIT），且榮獲過十大傑出青年。未料從某天開始，父親莫名愛上1種食物，家人驚覺有異，送醫評估後才揪出他已罹患失智症。圖／截自林葉亭臉書

林葉亭父曾獲傑出青年還是MIT學霸 突愛吃1物揪出失智

2025-01-27 14:05
黃世聰分享和劉寶傑一起錄影的回憶。（取材自臉書）

台名嘴劉寶傑請辭內幕 11年戰友全說了：朋友都得罪光

2025-01-24 00:24
中國新的AI模型DeepSeek震撼世界。(路透)

唐鳳出招 繞過言論審查讓DeepSeek回答六四天安門

2025-01-29 02:30
最近有一名叔叔包給姪子6000元，結果姪子當場拆開後嫌棄「怎麼6000元而已？」叔叔聽完笑容逐漸消失，淡定地把紅包拿回來。 圖／ingimage

過年發紅包 姪子當場拆開嫌少 叔叔1招反制他秒反悔大哭

2025-02-01 12:49
台立法院1月20日繼續審查2025年度中央政府總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（2排右9）率黨籍立委高喊「TEAM TAIWAN 守預算」表達立場。中央社

台灣朝野內耗恐癱瘓政府 經濟學人：正中北京下懷

2025-01-24 13:40
國民黨立法院長韓國瑜（右一）今天大年初二下午到豐原慈濟宮向鄉親拜年，並發送錢母和小紅包。記者趙容萱／攝影

大罷免潮 韓國瑜再噴金句：西瓜皮擦屁股

2025-01-30 15:24

超人氣

更多 >
小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲

小S證實大S死訊 流感併發肺炎猝逝日本 享年48歲
上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要

上綜藝穿幾十元衣服？孟子義「率真」引熱議 網讚：人美最重要
大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了

大S徐熙媛驟逝／9年前生兒子才逃過死劫 今年又逢9過不了
別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事

別再把會員卡含嘴裡 14件好市多員工希望客人了解的事
大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」

大S徐熙媛驟逝／心臟常年有1宿疾 昔稱「不畏懼死亡」