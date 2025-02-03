撥補台電攻防…平均電價恐漲6.6%或不漲 立院本會期協商

在野立委質疑政府能源政策錯誤造成台電虧損，刪除撥補台電千億元台幣預算。下月召開的電價審議會將決定4月是否要調漲電價。(本報資料照片)

立法院刪除撥補台電千億元(台幣，下同)預算 ，下月召開的電價審議會將決定4月是否要調漲電價。經濟部推演兩劇本，一是電價不漲，先觀察國際能源價格走勢；其次是調漲電價，若要讓台電財務打平，平均電價要漲6.6%。

對於政府評估要調漲電價，藍營立委指出，台電負債累累，政府近年已多次增資加撥補台電，但虧損持續擴大，綠能 蟑螂頻傳，根源是民進黨政府錯誤的能源政策導致。

截至去年底台電累計虧損逾4229億元(約128.3億美元)，依據台電成本，電價平均需調漲約6.6%才能不賠錢，近年工業電價多次調漲，如今已超過台電發電成本，經濟部預計下月舉行電價審議會，包括住宅及小商店的電價若調漲，將是自2024年起電價連三漲。

經濟部在2025年度編列撥補台電1000億元(約30.3億美元)，春節 前立法院已三讀、刪除這筆撥補預算；經濟部另編列2024年度編列追加預算1000億元，立法院對此案決議「由院長召集協商，協商後再行處理」，這筆千億撥補是否還有轉圜空間，立院本會期見真章。

在野黨立委認為政府錯誤的能源政策導致台電大虧，一般認為要通過1000億元的追加預算並不樂觀。台電去年虧損411億元、累虧4229億元，但若仍有千億撥補支應，去年將由虧轉為盈餘589億元，累虧也可降到3229億元。

據了解，對於2000億元(約60.7億美元)撥補未有著落，經濟部內部沙盤推演兩個方向。第一個選項是電價先按兵不動，再視國際能源價格走勢來判斷。但在川普2.0時代，國際能源價格走勢不好預測，若由台電繼續舉債苦撐，國際情勢一有風吹草動，台電恐難因應。

第二個選項是調漲電價，但事關重大。若要讓台電打平，平均電價還要漲6.6%，若要讓台電有3%合理利潤，平均電價則要漲9.6%。外界預期，這波電價調漲將會以民生電價為主。

根據台電財務報告評估，台電若未能拿到2000億元撥補，以目前電價水準，預估今年還要再虧400多億元，建議適度調整民生電價，讓整體財務不再惡化。台電提及，民生電價330度以下用戶的每度單價比20年前低，以最低的120度來看，現行是1.68元，2004年則是2.1元。

俄烏戰爭導致國際燃料價格大漲，台電在2022年起陸續漲電價，民生電價多凍漲或採較低調幅，但產業電價漲了四次，單價已達到每度4.29元，累計漲幅超過6成；而民生電價平均單價仍為2.77元，台電每賣一度就虧超過1元。