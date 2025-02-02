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台北燈節開幕 主燈「福蛇豆豆」旋轉360秀西門町街頭文化

記者劉懿萱、林佳彣／新北2日電
2025台北燈節2日開幕，「福蛇豆豆」主燈秀每晚6時至10時，每半小時展演一次，每次5分鐘。(記者林佳彣／攝影)
2025台北燈節2日開幕，「福蛇豆豆」主燈秀每晚6時至10時，每半小時展演一次，每次5分鐘。(記者林佳彣／攝影)

2025新北燈會昨天開幕，主燈「靈蛇獻瑞」亮相，搭配投影及聲光音效，震撼全場；台北燈節今天開幕，13公尺主燈「福蛇豆豆」昨晚在先在中山堂廣場試燈，吸引大批民眾一睹風采。

新北市長侯友宜昨與啦啦隊女神李多慧一同點亮「靈蛇獻瑞」主燈，侯友宜說，今年燈區比去年大將近兩倍，還有來自日本、韓國及大陸江蘇各省的特色燈籠，同時融入新北29區特色廟宇，有10大主題燈區、6大特色活動，還有近120攤「蛇麼都有市集」，邀民眾一同熱鬧迎元宵。

新北市府指出，燈會期間2月1日至16日的假日於主舞台及走道有豐富、多元的國際級表演節目，如琉璃舞集、SKY塗鴉舞團、歐陽慧珍舞蹈團、海波兒童劇團、晤出團故事王國、天馬戲創作劇團、光點馬戲秀、YOYO卡通明星見面會及街頭藝人高明德表演等，還有弗莎巴西打擊樂團遊行，周周有驚喜。

「2025台北燈節」今天開幕，13公尺主燈「福蛇豆豆」靈動的眼睛及360度旋轉，昨晚試燈吸引大批民眾觀賞。2月2日至16日燈節舉辦期間的每晚6時至10時，主燈每將於半小時展演一次，每次5分鐘。

北市觀傳局長王秋冬表示，主燈設在深具歷史意義的中山堂廣場，呈現台北歷史文化與創新潮流的結合，「福蛇豆豆」顛覆對蛇的傳統印象，巧妙地融合西門町傳統與潮流文化。

參與設計的塗鴉藝術家祁孟含（阿奈）以繽紛色彩與幾何圖形描繪蛇身，並融入西門街頭文化元素，營造濃厚潮流氛圍；主燈加入動態機械設計，將蛇吐舌與靈動眼睛生動呈現，增添幽默與活力，象徵新年到來與財運興旺。

祁孟含說，塗鴉結合台北101、西本願寺、紅樓、北門等台北代表性建築，底圖古代磚瓦則以七彩呈現，另結合螢光線條，透過燈光呈現不同效果。策展人劉治良表示，展演有著西門町早期跳舞機、電動遊戲機台的元素，也融入台灣在機械、科技文化的發展潛力，以油壓、機械等控制去做無間斷演出。

新北燈會主燈「靈蛇獻瑞」1日晚間7時在大都會公園點燈，燈光特效和煙霧營造出蛇頭的...
新北燈會主燈「靈蛇獻瑞」1日晚間7時在大都會公園點燈，燈光特效和煙霧營造出蛇頭的動態效果，吸引爆滿台灣民眾參觀。(記者蘇健忠／攝影)

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