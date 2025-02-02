台各地天空之橋退燒 同質性高再訪率低…淪蚊子步道

南投縣中寮龍鳳瀑布空中步道已在2019年10月停業，圖為2015年7月剪綵開幕。(本報資料照片)

天空步道在過去15年內，各縣市一窩蜂搶建，曾是拚觀光 的法寶，但同質性太高已退燒，有的已淪為蚊子步道。

以南投為例，全縣有6處類似景觀橋梁，人氣都下跌，中寮龍鳳瀑布天空步道、信義琉璃光吊橋停止營運已成蚊子步道，竹山天梯曾單月不到500名遊客。桃園小烏來天空步道曾是熱門景點，榮景也不再。

南投縣是興建「天空步道」的濫觴，縣府為重新發展竹山太極峽谷觀光，斥資2300萬元(台幣，下同)興建吊橋，2005年完工，吊橋全長136公尺、共208階，跨越峽谷，兩端因地形落差，被稱為「竹山天梯」，特殊的梯子構造和峽谷景觀吸引大批遊客，7年內門票收入5000多萬元。

複製竹山天梯的成功經驗，縣府在南投市八卦山興建天空之橋，2012年啟用後，搭配自行車運動與「微熱山丘」糕餅熱，創下單月20多萬人次，4個月回收2000萬元興建成本。嘉義、高雄、花蓮、台東都跟進帶動熱潮。

信義鄉公所編列600萬元，將坪瀨地區木造吊橋改建為88公尺琉璃光吊橋，有54公尺透明玻璃橋面，2014年啟用，遊客挑戰膽量，首年破30萬人次，營收2200萬元。

中寮鄉公所用台電回饋金2700萬元，在龍鳳瀑布蓋空中步道，主打懸吊式馬蹄形玻璃橋，可懸半空中俯視50公尺深谷飛瀑，2015年7月啟用，3個多月就吸引10萬名遊客。

縣府接著在仁愛鄉清境花4300萬元蓋高空觀景步道，2017年啟用，首年參訪190萬人次，門票收入6430萬元，2019年2期步道啟用，仍是熱門景點。

縣府又在信義鄉雙龍瀑布斥資5000萬元，蓋彩虹吊橋，2020年6月開幕，主打全國最高、最長的階梯吊橋。

隨熱潮退去，中寮鄉空中步道地點偏遠、周邊景點少，上山走30米步道，兩分鐘就逛完，再訪率低，2019年10月停業。信義鄉琉璃光吊橋因疫情 遊客銳減，2021年休園，鄉公所規畫重新營運。竹山天梯因聯外道狹窄，去年風災、豪雨多路況差，僅8000多人參觀，10月遊客不到500人。

桃園小烏來風景區天空步道開放15年，曾創下單年47萬人次，門票收入1672萬元，但近5年平均457萬元，不到最高峰時3成。桃園市府分析，當年天空步道新鮮吸客，兩岸開放觀光，陸客造訪兩蔣園區順道遊小烏來，後來各地競蓋天空步道、陸客減少、加上周邊景點增加，讓榮景不再。