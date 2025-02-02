嘉義高跟鞋、台南水晶教堂 暴紅後人氣雪崩

嘉義縣知名觀景點高跟鞋教堂曾列入金氏世界紀錄建築認證，但新鮮感不再，人氣下滑。(本報資料照片)

嘉義縣布袋高跟鞋教堂、台南北門水晶教堂等人造景點啟用時一度暴紅，但新鮮感消退，人氣雪崩式下滑，遊客拍照後喊「不知要幹嘛？」走馬看花後即離開，不少遊客直言「不可能再來」；高跟鞋教堂更被網友票稱為「全台最瞎景點」第3名。

觀光 署所轄的雲嘉南濱海國家風景區管理處斥資2317萬元(台幣，下同，約70.3萬美元)，在布袋海景公園打造高跟鞋教堂，2016年開幕，9個月創造173萬、單日最多5萬人次遊客紀錄，吸引國際媒體報導，列金氏世界紀錄建築認證。

隨著新鮮感不再，管理處砸錢辦裝置藝術、委外經營、做婚宴場所，但假日只剩3000、4000人。布袋商圈發展協會理事長游志豪說，高跟鞋教堂周圍建設不完整，缺乏戲水區及共融式遊具，無遮陽設施，親子 無法久留。

台南北門遊客中心旁水晶教堂造價約1000萬元(30.3萬美元)，2014年完工，造型特殊流露異國風情瞬間暴紅，奪下知名網站Flicker票選該年度最夯、最美景點，曾創下一年逾127萬人次造訪。

但新鮮感消失，遊客也銳減，2017年剩約30萬人次，被批是「免洗景點」。今年元旦，記者直擊人潮很少，一名遊客說，雖入園僅收20元，但園內空曠、部分設施損壞，看完教堂、拍美照後待不到半小時，不會再來。

管理處長許宗民說，水晶教堂委外經營，業者將導入夜間活動、音樂演出等，未來會有更多不同體驗。同時計畫結合附近井仔腳瓦盤鹽田等景點，強化主題式、套裝活動與多元遊程。